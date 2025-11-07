¡Ú¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦ÇÕ1½µÁ°ÄÉ¤¤¡Û¥Ü¥ó¥É¥¬¡¼¥ëÇ÷ÎÏ¤Î1F11ÉÃ7¡ª¿·¥³¥ó¥ÓÄÅÂ¼¡Ö¹Ô¤¤¿¤¬¤ë¤±¤É¤¤¤¤ÇÏ¡×
¡¡½©¤ÎºÇ¶¯ÌÆÇÏ·èÄêÀï¡ÖÂè50²ó¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦ÇÕ¡×¤Î1½µÁ°ÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¤¬ÅìÀ¾¥È¥ì¥»¥ó¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Èþ±º¤ÇÄÉ¤ï¤ì¤¿¥Ü¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¡Ê4¡á¼êÄÍµ×¡Ë¤¬Ç÷ÎÏ½½Ê¬¤ÎÆ°¤¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¿·¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤àÄÅÂ¼¤¬¼ê¹Ë¤ò¼è¤ê¡¢W¥³¡¼¥¹¤ÇÃ±Áö¡£¸þÀµÌÌ¤Ç¤Ï¾¯¤·Æ¬¤ò¾å¤²¤ÆÎÏ¤ßµ¤Ì£¤ÎÁö¤ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Õ¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¼«ÂÎ¤Ï¼Â¤Ë¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¡£Ä¾Àþ¤ò¸þ¤¤¤Æ°È¾å¤¬¥´¡¼¥µ¥¤¥ó¤ò½Ð¤¹¤È¥·¥ã¡¼¥×¤Ë¿¤Ó¡¢6F82ÉÃ6¡Á1F11ÉÃ7¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤·¤¿¡£
¡¡½é¤á¤Æµ³¾è¤·¤¿ÄÅÂ¼¤ÎÂè°ìÀ¼¤Ï¡Ö¾è¤êÆñ¤·¤µ¤¬¤¢¤ë¤«¤Ê¡×¤È¿É¸ý¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¡Ö1²ó¾è¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¥Ï¥ß¤Î¼è¤êÊý¤Ê¤É¤ò¤Ä¤«¤á¤¿¡£³Î¤«¤Ë¹Ô¤¤¿¤¬¤ë¤±¤É¡¢¤¤¤¤ÇÏ¤È¤¤¤¦´¶¿¨¤ò»ý¤Æ¤¿¡×¤È¼ý³Ï¤ÎÂç¤¤µ¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£¸«¼é¤Ã¤¿¼êÄÍµ×»Õ¤â¡Ö³Ý¤«¤êµ¤Ì£¤Ç¤â¡¢¤¢¤Î¤¯¤é¤¤¤Ê¤éµöÍÆÈÏ°Ï¡£¤·¤Þ¤¤11ÉÃÂæ¤ò½Ð¤»¤¿¤·¡¢°¤¯¤Ê¤¤ÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈËþÂ¤½¤¦¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï°È¾å¡¢»Ø´ø´±¤È¤â¡ÖÁ°È¾¤ò¤¤¤«¤Ë¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ±¿¤Ù¤ë¤«¡×¤È¡¢½éµ÷Î¥¤È¤Ê¤ë2200¥á¡¼¥È¥ë¤Î¹îÉþ¤ò²ÝÂê¤Ëµó¤²¤¿¡£¿·ÇÏÀï¤òÀ©¤·¤¿¤À¤±¤Î1¾¡ÇÏ¤À¤¬¡¢ºòÇ¯¤Î½©²Ú¾Þ¤Ê¤É½Å¾Þ2Ãå¤Ï6²ó¤â¤¢¤ë¼ÂÎÏÇÉ¡£¥¹¥à¡¼¥º¤ËÀÞ¤ê¹ç¤¨¤ì¤Ð¹¥¾¡Éé¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡£