阪神の高知・安芸秋季キャンプの第2クールが6日に始まり、野手に転向した西純が、第3クール中に臨時コーチを務める予定の糸井嘉男スペシャルアンバサダー（SA）への弟子入りを志願した。「打撃もそうですが、守備、走塁でも、いろいろ聞きたいことは多い」と自らと同じ24歳でマウンドに別れを告げた“超人”の来訪を心待ちにした。

「（糸井SAに）話をされて（野手について）想像するのと、キャンプに入って自分で（野手を）やってみるのと、全然違ったところもある。凄く相談しやすい方ですし、そういうふうに（臨時コーチを）していただけるのは、ありがたい」

西純にとって糸井SAは、野手への転向を迷っていたときに背中を押してくれた存在。「人の何倍も練習する必要がある」と尻を叩かれ、バット一本でのし上がる決意は固まった。ポジションも同じ外野手。走攻守の練習方法や思考について、参考になる部分は大いにある。「心強い。糸井さんの姿を目指したい」。いばらの道を歩み始めた若虎。疲労困憊（こんぱい）の体に刺激を入れるのに、うってつけの存在だろう。

「“ああいうふう”に見えますけど、かなり追い込んで練習をしていた選手。選手たちには最も指導が入りやすいタイプのコーチング能力を持っている」

藤川監督も、糸井SAが安芸組の成長を促してくれることを信じてやまない。背番号15は「まだ（野手に）慣れない。毎日キツい」と苦笑いした。野手転向で成功を収めたレジェンドとの再会を楽しみに、24歳はまだまだグラウンドを駆け回る。（八木 勇磨）