¡¡ºå¿À¡¦¶ÍÉß¤¬¤¹¤Ç¤ËÍèµ¨1·³´°Áö¤Ø¸þ¤±¡¢Áö¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤ÏSGLÆôºê¤Î»ÄÎ±Îý½¬¤Ë»²²Ã¡£²°³°¤ÇÌó2»þ´Ö¥é¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤Ê¤É¤ò¤³¤Ê¤·¡¢¡Ö1·³¤Ç1Ç¯´Ö¤·¤Ã¤«¤êÀïÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¡¢¤º¤Ã¤È°ìÈÖ¤ÎÌÜÉ¸¡£·ÑÂ³¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡×¤È´À¤ò¿¡¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï43»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿¤¬¡¢2·³Íî¤Á¤â·Ð¸³¡£24Ç¯¤Ë¤ÏºÇÍ¥½¨Ãæ·Ñ¤®Åê¼ê¥¿¥¤¥È¥ë¤â³ÍÆÀ¤·¤¿º¸ÏÓ¤Ï¡Ö´Ý¡¹¡¢1½µ´Ö¥ª¥Õ¤È¤«¤Ï¡Ê¤·¤Ê¤¤¡Ë¡£¾ï¤Ë¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈµÙ¤à»þ´Ö¤âÀË¤·¤ó¤Ç¥ª¥Õ¤ËÃÃ¤¨È´¤¯¤³¤È¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£