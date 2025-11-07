MLB公式戦と同ルールで開催される来年3月のWBCへ向け、NPBでは導入されていないサイン伝達機器「ピッチコム」や、投球間の時間制限「ピッチクロック」をバッテリー間で実践。ブルペンで西武・平良とコンビを組み、カウントダウン表示を見ながらピッチコムでサイン交換をする投球練習に臨んだ阪神・坂本は「早く決断して短い時間でボタンで伝えないといけないのが難しい。慣れないと大変」と話した。

ピッチコムでは、捕手はボタン型の発信機を左腕に装着。説明書も見つつ25分間も説明を受けた。ボタンは全部で12個あり、音声は日本語にカスタマイズされている。球種とコースの組み合わせは計27通りで、投手が帽子の中に装着した受信機に発信する。

そしてピッチクロックは、投手が捕手からの返球を受けてから、無走者時は15秒以内、走者がいれば18秒以内に投球動作に入らなければならない。投手の平良も「2回首を振ったらもうオーバーしちゃう。1回振っても結構厳しい」と話した。

ただ、使いこなせば指のサインよりスムーズ。ピッチコムはけん制の指示も可能で、二遊間、一塁、中堅手も装着するか検討中だ。「大変だけど捕手には慣れてほしい」と井端監督。坂本は「投手と話し合ってサインの意図を確認しておく必要がある」と事前の意思疎通の重要性を強調した。