日本サッカー協会は６日、都内で国際親善試合のガーナ戦（１４日、豊田ス）とボリビア戦（１８日、国立）に臨む日本代表２６人を発表。ＦＷ後藤啓介（２０）＝シントトロイデン＝ら３人が初招集された。会見に出席した森保一監督（５７）は、開幕まで約７カ月となったワールドカップ（Ｗ杯）北中米３カ国大会に向けた“秘密兵器”発掘へ、ロサンゼルス五輪世代で１９１センチの大型ストライカー、後藤に大きな期待を寄せた。

弱冠２０歳、ロス五輪世代の大器に白羽の矢が立った。今回招集されたフィールドプレーヤーの中では、最高身長の１９１センチ。Ｗ杯本大会までの残り試合が決して多くないタイミングでの“サプライズ招集”に森保監督は「Ｗ杯に向けて、そしてその後成長して、日本のために戦力になってくれるという期待を込めた」と理由を明かした。

静岡県出身の後藤はＵ−１５から磐田のアカデミーでプレー。高校時代から頭角を現し、磐田史上最年少得点記録（１７歳８カ月１５日）を保持している。今季はベルギー１部のシントトロイデンで徐々に出場機会を増やし、１１試合で３得点。後藤はクラブを通じて「代表はずっと目標にしてきた。物おじせずにいろんな選手とコミュニケーションを取って、まずはゴールという目に見える結果を残したい」とコメントを発表した。

現在、日本のワントップには１０月のブラジル戦で決勝弾を奪ったＦＷ上田綺世が君臨。だが、その上田よりも後藤は身長が９センチ高く、過去の代表ストライカーを振り返っても１９０センチ超えは希少だ。試合終盤に前線へロングボールを放り込むパワープレーの局面となれば、秘密兵器となりうる可能性は十分にある。

磐田時代から成長を追っていたという森保監督は「運動量が多く、攻守に関わって最後に点が取れる」と太鼓判を押す。“進撃の巨人”が日本の新たな武器となってみせる。

◇後藤啓介（ごとう・けいすけ）２００５年６月３日、浜松市出身。磐田の下部組織出身で、２２年に磐田の２種登録選手として天皇杯に出場しプロデビュー。トップチームに昇格した２３年にはＪ２開幕戦で１７歳８カ月１５日のクラブ最年少得点記録を樹立した。２４年１月にベルギー１部のアンデルレヒトに期限付き移籍し、同１２月に完全移籍。今年８月から同１部のシントトロイデンに期限付き移籍し、ここまで１１試合３得点。世代別代表はＵ−１５から各年代で選出。１９１センチ、７８キロ。