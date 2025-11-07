JR東日本が導入を目指す顔認証改札機の実証実験が始まりました。11月6日はさっそくモ二ターとなっている人たちが通勤・通学の際に利便性などを確かめていました。

新潟駅と長岡駅で6日に始まった“ウォークスルー改札”の実証実験。



切符やICカードは不要で、顔認証のみで改札を通過できるため、荷物で両手がふさがっていても簡単に改札を通ることができます。





6日はさっそくモニター登録した人たちが朝の通勤・通学時間帯が顔認証改札機を利用していました。【利用者】「ドキドキしながら通ったが、スムーズに通れた。登録するときはあっさりだったので、しっかり（顔が）認証されてびっくりした」【利用者】「スムーズで楽だった。定期券を出したりする手間がなくてよかった」多くの利用者がその利便性を口にした一方で、課題もあるようです。【利用者】「周りの音が大きいので、通った時にOKなのかどうか、ちょっと聞こえづらいと思った」中には、こんなモニターの人も。【利用者】「マスクとか眼鏡とかしていたらどうなるのか、今後、試してみようかなと思う。きょうは何もなかったが、せっかくモニターなので色々試してみて、もし、あればアドバイスじゃないけどしてみたいなと思っている」来年3月末まで続く実証実験。JR東日本はここで出た様々な意見や課題を検証し、早期の導入を目指すとしています。