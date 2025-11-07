¡Ö¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¡×»ï¤Î¿·¿Í²¦¤Ë¥¢¡¦¥ê¡¼¥°¤ÏËþÉ¼¤Ç¥«¡¼¥Ä¡¢¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤Ï¥Ü¡¼¥ë¥É¥¦¥£¥ó
¡¡¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹¤Î°ìÎÝ¼ê¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥«¡¼¥Ä¤È¡¢¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤ÎÊá¼ê¥É¥ì¥¤¥¯¡¦¥Ü¡¼¥ë¥É¥¦¥£¥ó¤¬¡¢¡Ø¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¡Ù»ï¤Ë¤è¤ë2025Ç¯¤Î¿·¿Í²¦¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£APÄÌ¿®¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡22ºÐ¤Î¥«¡¼¥Ä¤Ï¡¢4·î23Æü¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢º£µ¨117»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨.290¡¢36ËÜÎÝÂÇ¡¢86ÂÇÅÀ¡¢OPS1.002¤òµÏ¿¤·¤¿¡£7·î25Æü¤Î¥Ò¥å¡¼¥¹¥È¥óÀï¤Ç¤Ï¡¢»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤«¤Ä¿·¿Í¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ1»î¹ç4ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä²÷µó¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡¥«¡¼¥Ä¤Ï¥¢¡¦¥ê¡¼¥°ÉôÌç¤ÎÅêÉ¼¤ÇÌîµåµ¼Ô¤äÊüÁ÷´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ëÁ´11É¼¤Î1°ÌÉ¼¤òÆÈÀê¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢24ºÐ¤Î¥Ü¡¼¥ë¥É¥¦¥£¥ó¤Ï3·î²¼½Ü¤Î³«ËëÀï¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£º£µ¨124»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨.274¡¢19ËÜÎÝÂÇ¡¢80ÂÇÅÀ¡¢OPS.810¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ÉôÌç¤Ç¤Ï7É¼¤Î1°ÌÉ¼¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¼õ¾Þ¡£¥«¥Ö¥¹¤ÎÅê¼ê¥±¥¤¥É¡¦¥Û¡¼¥È¥ó¤¬»Ä¤ê¤Î4É¼¤òÆÀ¤Æ2°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¥«¡¼¥Ä¤ÏÁ´ÊÆÌîµåµ¼Ô¶¨²ñ¡ÊBBWAA¡Ë¤¬Áª½Ð¤¹¤ë¥¢¡¦¥ê¡¼¥°¿·¿Í²¦¤ÎºÇ½ª¸õÊä3Ì¾¤Î¤¦¤Á¤Î1¿Í¤Ç¡¢¥Ü¡¼¥ë¥É¥¦¥£¥ó¤È¥Û¡¼¥È¥ó¤â¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ÉôÌç¤ÎºÇ½ª¸õÊä¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£BBWAA¤Ë¤è¤ë¿·¿Í²¦¤ÎÈ¯É½¤Ï¡¢11·î10Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¡£