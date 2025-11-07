ラケットの代わりにスリッパで球を打つ「スリッパ卓球」の大会出場者（実行委提供）

ラケットの代わりにスリッパを使う卓球「スリッパ卓球」で地域を盛り上げる横浜市保土ケ谷区の和田町商店街の取り組みが、じわりと広がっている。地元のみだった活動範囲は１０年で神奈川全県に拡大。今年の大会は県内６地域の１１商店街で予選会が行われ、勝ち抜いた個人がしのぎを削る「頂上決戦」が８日午後、和田町商店街で開かれる。主催する実行委員会は「和田町を“聖地”に、関東や全国にも広げられたら」とさらなる普及を目指す。

同商店街で「スリッパ卓球選手権大会」が初めて開催されたのは２０１５年。「『商店街を盛り上げたい』という思いからだった」。実行委員会会長の工藤圭亮さん（５５）が振り返る。

商店街は長く苦境にある。少子高齢化に伴う人口減少や後継者不足に加え、大型商業施設の進出やネットショッピングの普及といった消費者の購買行動の変化、新型コロナウイルス禍なども重なり、全国で衰退。県内も例外ではなく、商連かながわによると、２４年の会員数（５４４団体）はピークだった１９８９年（１０４８団体）の半数近くにまで落ち込んだ。

「昔は商店街の各店舗が“抑止力”になり、子どもの安全を見守っていた。商店街をもう一度活性化することは、地域の安心・安全につながる」と工藤さん。そこで着目したのが、町内会の会員が自前で持っていた卓球台だった。