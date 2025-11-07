井端弘和監督（５０）率いる侍ジャパンが６日、東京Ｄで１５、１６日に行われる強化試合「ラグザス 侍ジャパンシリーズ２０２５日本ＶＳ韓国」に向けた宮崎合宿をスタートさせた。来年３月のＷＢＣ本大会で採用が確実視される「ピッチコム」や「ピッチクロック」などを初体験したが、慣れないルールへの適応に四苦八苦。来年３月のＷＢＣ連覇に向け、対策が急務となった。

＊ ＊ ＊ ＊

サイン盗み防止などの観点からメジャーではピッチコムが２２年から導入された。春季キャンプから各球団は約１５〜２０試合ほど実戦で試してからシーズンに突入。準備期間があった上に、翌２３年に投手から捕手へのサイン伝達が解禁されるなど、段階的な手順が踏まれた。一方、いまだに通信トラブルなどで試合中に機器を交換するシーンも珍しくはない。

２３年から導入されたピッチクロックは、初年度は球審によって基準が異なるケースも多かった。投手だけでなく、制限時間の８秒前までに打撃姿勢に入らなければならない打者も苦労。二刀流の大谷は、エンゼルス時代の同年４月５日、マリナーズ戦で史上初の投打同日違反をマークする珍事も経験。ピッチクロック違反は、ＭＬＢ全体で２３年は１０４８件あったが、２４年は６０２件、今年は４６５件と選手も徐々に順応している。（竹内 夏紀）