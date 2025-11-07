日本サッカー協会は６日、年内最後の活動となる国際親善試合・ガーナ戦（１４日・豊田ス）、ボリビア戦（１８日・国立）のメンバー２６人を発表した。本紙既報通り、オーストリア１部ザルツブルクのＦＷ北野颯太（２１）、ベルギー１部シントトロイデンのＦＷ後藤啓介（２０）、同ＧＫ小久保玲央ブライアン（２４）を初招集。２６年北中米Ｗ杯でも採用されるとみられる２６人枠の“最適解”を求め、森保一監督（５７）が世界一を目指して伸び盛りの新たな才能をテストする。

「セレッソは本当に帰ってきたいクラブ。ただ、すぐには帰ってきたくない。結果を出して、日本代表になって帰ってきたい」。この言葉とともに北野が桜のエンブレムに別れを告げ、約５か月。早くも代表の座をつかんだ。ザルツブルクではＣ大阪のエース番号である「８」を背負い、４得点２アシスト。奪った得点のうち３得点が決勝点となるなど、結果で成長を示している。

豊富な運動量、攻撃センス、磨かれている強度。森保監督も今季の開幕から注目していた２１歳だ。能力はさることながら、国内最終戦セレモニーでは涙を見せるなど、素直で人懐っこく、年齢関係なく愛される人柄も魅力のひとつ。初の代表でも、勢いそのままに暴れて欲しい。（森口 登生）