日本サッカー協会は６日、年内最後の活動となる国際親善試合・ガーナ戦（１４日・豊田ス）、ボリビア戦（１８日・国立）のメンバー２６人を発表した。本紙既報通り、オーストリア１部ザルツブルクのＦＷ北野颯太（２１）、ベルギー１部シントトロイデンのＦＷ後藤啓介（２０）、同ＧＫ小久保玲央ブライアン（２４）を初招集。２６年北中米Ｗ杯でも採用されるとみられる２６人枠の“最適解”を求め、森保一監督（５７）が世界一を目指して伸び盛りの新たな才能をテストする。

＊ ＊ ＊ ＊

来年６月に開幕するＷ杯のメンバー発表まで残る強化試合は４試合。北野、後藤ら若手の積極的な招集は、２度目の本大会指揮を見据えた森保監督の「変化」に見える。今年３月に日本史上最速で８大会連続Ｗ杯出場を決めた後、計２３人（Ｊリーグ勢のみの東アジアＥ―１選手権１２人含む）の初代表選手を呼んだ。これは第１次森保ジャパンがカタールＷ杯出場を決めた２２年３月から、Ｗ杯メンバー発表の同年１１月までに初招集した１１人より圧倒的に多い。

現在は三笘ら主力に負傷者が多いこともあり、チームを固めるより「選手層の幅を広げている」と森保監督は語る。Ｗ杯開幕まで７か月の時点でこの作業ができるのも、就任８年目となる長期政権の利点だ。

カタールＷ杯では、主力の海外組とプレーした経験がわずか１試合だったＦＷ町野（当時Ｊ１湘南）を追加招集も、本大会で起用することはできなかった。今回、より多くの選手に戦術を浸透させ、Ｗ杯目前で好調な選手を選ぶ狙いか。本大会で“サプライズ招集”をしないための方策とも言えそうだ。（日本代表担当・金川 誉）