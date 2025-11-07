視聴者から寄せられた依頼にもとづいて、探偵局長が部下の探偵たちを野に放ち、世のため、人のため、公序良俗・安寧秩序を守るべく、この世のあらゆる事どもを徹底的に調査追求する娯楽番組ABCテレビ『探偵！ナイトスクープ』

間寛平探偵が調査した『古井戸に落ちたチェーンソーを救え！』は、愛知県の男性（53）から。先日、妹が実家の庭で、木の枝をチェーンソーで刈っていた時のこと。チェーンソーの刃に枝が絡み、手を滑らせて妹はチェーンソーを落としてしまった。幸い、彼女に怪我はなかったのだが、気が付くと落としたはずのチェーンソーがどこにもない。実は家の庭には昔、使っていた井戸が残っており、ちょうど木の根元にぽっかりと穴を開けているのだ。おそらく、チェーンソーはその古井戸の中へ落ちてしまったようで…。穴はかなり深く周りも木や枝が生い茂っているため、覗き込むことも難しい状況。どうか、穴に落ちてしまったチェーンソーを救出してもらえないだろうか、というもの。

実際に現場を見てみると、大木の根元にある井戸は雑草が邪魔で穴の輪郭が全く分からない。そこで依頼者が別のチェーンソーで刈ろうとするも、エンジンがかからず結局、特殊伐採業者を呼ぶことに。穴を見やすくするため木を切ることになり、クレーン車も出動し大がかりな作業が始まった。さらに、洞窟探検家に穴の中の酸素濃度や有毒ガスの有無を調査依頼。OKが出るのだが、井戸の中に入った寛平探偵は複雑に絡む木の根や、ヤモリが出没する異空間に「めっちゃ怖い」を連発し…。ちなみに作業の邪魔ばかりする依頼者の妻＆義母と、寛平とのコントのような絡みも必見！？

11月7日（金）11時17分放送の「探偵！ナイトスクープ」は他にも、真栄田賢探偵が調査した『AIに頼りすぎる娘』、せいや探偵の『屋根裏に眠る恐怖のダンボール箱』など、様々な依頼を解決した。