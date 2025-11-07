

男性だけの問題じゃない。いびきがもたらす怖い健康問題とは？（写真：やまたつ／PIXTA）

【イラスト】ひと目でわかる「いびきをかくメカニズム」

「昨夜もいびきがうるさかった」と家族に言われたことはありませんか？ ある調査によると、いびきが原因で寝室を別々にしているという夫婦も少なくないようです（東京ガス都市生活研究所より）。

いびきは、枕の高さや寝るときの姿勢、お酒を飲んだかどうか、花粉症やアレルギー性鼻炎で鼻が詰まっているかどうか……といったことで、かいたりかかなかったりします。

「友人や彼との旅行で、いびきをかかないだろうか」と不安になり、ほとんど眠れずに一晩過ごしたといった話も聞きます。そもそもなぜいびきをかくのでしょうか。

お酒でいびきがひどくなる理由

いびきをかくのは、寝ているあいだにのど（上気道）がせまくなり、やわらかい部分が震えて音が鳴るからです。

眠ると筋肉の力が抜け、舌がのどの奥のほうに垂れ込み、空気の通り道が少しつぶれて狭くなります。そこへ息を吸い込む力が加わると、軟口蓋（なんこうがい：のどの天井）や小さな「のどちんこ」、舌のつけ根がブルブルと振動します。

これが「グーッ」といういびき音の正体です（※外部配信先ではイラストを閲覧できない場合があります。その際は東洋経済オンライン内でお読みください）。



いびきの仕組み（イラスト：K.Nakano／PIXTA）

いびきは飲酒によってひどくなります。

それは、飲酒により筋肉がさらに緩み、気道がより狭くなるため。また、お酒を飲むと鼻づまりが悪化して口呼吸になるので、のどに負担が集中するという理由もあります。

これからの季節は低温や乾燥で鼻がつまりやすくなりますし、お酒を飲む機会が増えますから、最も「ヤバい時期」といえるでしょう。

いびきをかかない寝方

いびきをかかないようにするためには、 横向きに寝ることが大事です。

ポイントは、うつ伏せ気味にして、舌のつけ根が奥に落ちない姿勢をとること。抱き枕を胸と膝で軽く抱えると、横向きをキープしやすくなります。寝ているうちに仰向けになることも多いので、背中側に小さめのクッションや丸めたタオルを入れて“ストッパー”にするといいでしょう。

最近は膻向き寝用の枕も売られています。パジャマやTシャツの背面にテニスボールを縫い付ける古典的な工夫も有効です。

なお、膻向きで寝る場合は、左向きがおすすめです。胃の内容物が食道に逆流すると、食道炎を起こして不快です。これは右向きで起きやすく、左向きで起きにくいのです。

健康を脅かす“危険ないびき”

いびきは単なる疲れや飲みすぎのせい――。そう思って放置している人も多いようです。しかし、実はいびきのなかには健康をおびやかす“危険”なタイプもあります。

まずは危険ないびきかどうかは、以下の項目でチェックをしてみましょう。いびきそのものでは判断できないので、症状で危険度を見ています。





危険ないびきの代表格は、途中で途切れたり、突然静かになったりするいびきで、睡眠時無呼吸症候群（SAS：Sleep Apnea Syndrome）の典型的なサインです。最近では、パンサーの菅良太郎さんやサバンナの高橋茂雄さんらが、この病気で医師に診てもらっていることを公表しています。

■太ったおじさんの病気ではない

睡眠中の無呼吸というと“太ったおじさん”のがなるものと思っている人もいるかもしれません。しかしそれは間違ったイメージで、30〜40代ぐらいの若い方でも、やせた方でも起こります（どんな人がなりやすいかは、あとでお伝えします）。

ちなみに、無呼吸とは10秒以上呼吸が止まる状態をいい、これが一晩に200回、500回と起きる人も珍しくありません。

無呼吸がどれだけ怖いのか、しっかり理解することが大事です。

■窒息状態が脳をむしばむ

まず、呼吸が止まるたびに血液中の酸素濃度が急降下します。ひどい無呼吸だと1分以上続くこともあり、酸素飽和度は70％以下まで低下します。酸素飽和度は血液中の酸素濃度を見るもので、コロナのときに「93％以下は中等症」とされた、アレです。

ちなみに、救急外来で酸素吸入が必要になる酸素飽和度90％ですから、無呼吸時に起こる70％というのは、それよりはるかに酸素が足りていない状況。もはや“窒息レベル”です。

このとき体にはどんなことが起こるかというと、「生命の危機」と判断して交感神経をフル稼働させ、血圧と心拍数を急上昇させます。その結果、血圧は200mmHg以上、心拍数は100回／分以上（睡眠時は50回／分程度）にもなります。

心臓や脳に大きな負担がかかるのも無理はありません。

事実、この「夜間の窒息状態」はじわじわと脳を傷つけていきます。

最新の研究では、睡眠時無呼吸がある人は将来、認知症になるリスクが普通の人より約1.5〜2倍高いことが報告されています。脳内では、酸素不足によって炎症や神経の変性が進み、アルツハイマー型認知症の原因とされるタンパク質「アミロイドβ」の蓄積が促進されるのです。

目覚めた瞬間に「頭がボーッとする」「朝から集中できない」「最近、もの忘れが増えた」といった症状は、脳が寝るたびにダメージを受けているサインかもしれません。

酸素不足で血糖値が急上昇する

無呼吸による窒息状態は、血糖値にも悪い影響を与えます。

酸素が足りなくなると体はストレスを感じ、副腎という部分からアドレナリンやストレスホルモンといわれるコルチゾールを大量に分泌。そのため血糖値が急激に上昇し、「血糖値スパイク」を起こします。

さらに無呼吸によって睡眠時間は足りているのにもかかわらず熟睡している時間が減るので、慢性的な睡眠不足が生じます。それにより、食欲を抑えるホルモンであるレプチンの分泌が減り、食欲を刺激するホルモンであるグレリンの分泌が増えます。

その結果、食欲、とくに甘いものを食べたいという欲求が抑えられなくなり、＜体重増加→首回りに脂肪が付く→気道が狭くなる→無呼吸の悪化＞という悪循環に陥ります。

「最近、ダイエットしてもやせない」「健診での空腹時血糖値やHbA1c（過去1〜3カ月間の血糖値の平均値）が上がってきた」という人は、実は無呼吸が原因の可能性があります。

いびきが心臓を壊すしくみ

無呼吸の影響は単に「寝ている間」だけの問題にとどまりません。夜ごと繰り返される呼吸停止が命に関わる病気の引き金になることがわかっています。

前述したように、無呼吸の直後に血圧は200mmHgを超えることもあります。すると血管が傷つき、動脈硬化（＝血管の老化）が進行します。

心筋梗塞や脳梗塞を発症するリスクを高めますし、心臓の異常を示す心房細動や不整脈も起こりやすくなります。最終的に、心臓の機能低下（心不全）や、突然死のリスクが上昇してしまうのです。

ある大規模研究によると、重症の無呼吸を放置した人の心臓病による死亡率は、無呼吸のない人に比べて約2.5倍高かったと報告されています。

■どんな人がなりやすいのか？

睡眠時無呼吸症候群は中年男性の約3割に見られ、女性でも閉経後は急増することがわかっています。あごの小さい人や下の歯並びが悪い人、慢性的に鼻炎があって鼻のつまりやすい人（喫煙者はだいたいそうです）も要注意です。

肥満症や高血圧、糖尿病などのある人は、無呼吸がそれらの病気を引き起こしたり、悪化させたりしている可能性があります。

まず、心当たりがある人は、原因を除去するための対策をとりましょう。

太っている方は医師や管理栄養士の指導を受けて、減量する。鼻がつまりやすい人は適切な処置や薬物療法を受ける、寝室に空気清浄機を置き、加湿もしましょう。市販の鼻つまりに効く点鼻薬のなかには、常用によってかえって鼻つまりを悪化させるので、注意しましょう。

お酒を控えることは、その夜から効果のある対策です。酒を飲まないと眠れない、という場合には医師に相談してください。

口呼吸のくせがついている方は、まず日中に口を閉じて過ごすようにしましょう。アイスの棒のようなものを唇で挟んで過ごすのもよいトレーニングですし、舌を動かして舌の筋肉を鍛えるのも有効です。

こうしたセルフケアを行っても、家族からいびきを指摘され続けたり、「朝起きても疲れが取れない」「昼間に強い眠気がある」「車の運転中に眠くなり、意識が飛びそうになる」といったことに心当たりがあったりする人は、一度、医療機関で睡眠検査（簡易ポリグラフ検査）を受けることをおすすめします。

以前は施設に泊まり込みで検査する必要がありましたが、いまは自宅での検査が可能で、健康保険が適用されます。

■治療法とは？

治療の第一選択は、就寝時に鼻に装着するCPAP（持続陽圧呼吸療法）です。酸素吸入器のようなもので、気道内に圧をかけることで気道がふさがれるのを防ぎ、夜間の酸素不足や血圧上昇を抑制します。

最初はわずらわしい感じがしますが、慣れてくると熟睡でき、「朝の頭痛が消えた」「血糖値が下がった」「ヤル気が出た」と感じるようです。もちろん、長期的には心臓や脳の病気予防にもつながります。

軽症なら、マウスピース（下顎前方移動装置）や体位療法も有効です。

肥満の人は体重を5％減らすだけで症状が改善することが多く、生活習慣の見直しも欠かせません。アメリカではマンジャロなどの抗肥満薬を睡眠時無呼吸症候群の治療に用いてよいことになっています。

既存の治療がどうしてもうまくできない、治療効果が上がらない場合には、舌下神経電気刺激療法という治療法があります。最近、承認された治療法で、舌を動かす神経を電気刺激して気道への落ち込み、気道の閉塞を防ぐ治療です。

いびきをかく人ほど短命

寝ている間に酸欠を繰り返す。

これがどれほど危険なことか、想像してみてください。酸素不足は脳と心臓をむしばみ、ホルモンバランスを狂わせ、血糖値を上昇させます。そして認知症や心臓病を進行させていくのです。

危険ないびきは体の“悲鳴”です。放置せず早めの検査と治療で、「眠り」と「健康」を取り戻しましょう。

（久住 英二 ： 立川パークスクリニック院長）