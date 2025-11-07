「命運は尽きた」欧州名門、19歳新星をELに追加登録→25歳日本人FWは登録外継続で現地困惑「見ていないから、悪いかどうかさえ分からない」
スコットランドの名門セルティックは11月５日、負傷離脱中のキャメロン・カーター＝ヴィッカーズに代え、カラム・オスマンドをヨーロッパリーグ（EL）の登録リストに加えたことを発表した。
今季加入した19歳のオスマンドは、ブレンダン・ロジャーズ前監督の下でまったくトップチームに招集されず。だが、その指揮官が電撃辞任し、マーティン・オニールが暫定監督となると、フォルカークとのリーグ戦で終盤から途中出場を果たす。
そして11月２日に行われたリーグカップ準決勝、宿敵レンジャーズとのダービーという大一番で、オスマンドは後半途中からピッチに登場。延長戦終了間際に追加点をあげて勝利を決定づけた。
長期離脱のカーター＝ヴィッカーズに代えて、オスマンドを欧州の舞台でも起用できるようにしたのは、オニールらとセルティックの期待の表れだろう。一方で、同じく欧州登録外で国内でも出番が与えられていない25歳のFW山田新の厳しい立場がより浮き彫りになったとも言える。
『Football Insider』によると、あるセルティックファンは、山田に浮上の機会は当面ないとの見解を示した。
「ショーン・マロニーはオニールが（オスマンドを）気に入るはずと言っていた。それとこれで、ヤマダの命運は尽きたと思う。あまり見ていないから、悪いかどうかさえ分からない。でも、２人の監督が望まないストライカーを150万ポンド（約３億円）で獲得したのは大失敗。誰の責任だ？」
昨冬のマーケット以降、チーム編成をめぐり、雑音が絶えないセルティック。そんななかでスコットランドに向かった山田は、これからグラスゴーの地でチャンスを得ることができるのだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
