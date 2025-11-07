高齢化が進み、病気になっても、体に負担のかかる治療よりも苦痛を取り除くことを優先したい人も増えるだろう。

誰もが穏やかに人生を全うできるようにしたい。

厚生労働省は、がん患者を中心に行われてきた「緩和ケア」について、腎不全の患者にも対象を拡大する方針を示した。

緩和ケアは、重い病気の患者や家族に寄り添って、心身の苦痛を和らげ、生活の質を高めるために行う医療やケアのことを指す。具体的には、薬を使った痛みのコントロールなどがある。

現在、病院の緩和ケア病棟で患者が手厚いケアを受けた場合に診療報酬の対象になるのは、がんとエイズの患者に限られている。このため、腎不全の患者が緩和ケア病棟への入院を希望しても、かなわないのが実情だ。

今後は中央社会保険医療協議会で、腎不全患者も診療報酬の対象とする方向で検討するという。

そもそも緩和ケアを必要とする人は、がん患者だけではない。対象の拡大は理解できる。緩和ケアを望む患者や家族のために、実現を急いでもらいたい。

腎不全になっても、人工透析で体の老廃物を取り除く治療を受けながら、日常生活を送ることはできる。国内の人工透析患者は約３４万人に上っている。

だが、病状が悪化すると、透析を続けられなくなることもある。最期は呼吸困難や激しい痛みといった、つらい症状が表れる患者は多いが、苦痛を取り除く処置は受けられない人がほとんどだ。

腎不全を巡っては、夫の闘病に寄り添った作家の堀川惠子さんが「透析を止めた日」で過酷な実情を明らかにし、反響を呼んだ。

苦痛を緩和できれば、心身ともに安らいだ状態で、残された時間を過ごせるのではないか。

すでに日本透析医学会など三つの学会は、医療従事者が腎不全患者に緩和ケアを行う際の手引を作成している。

病気の特性を踏まえ、緩和ケアができる人材を育成することは急務だ。この手引を現場に周知し、医療従事者に研修の機会を設けて、専門知識を身につけた人材を増やしてもらいたい。国もそうした取り組みを後押しすべきだ。

苦痛に耐えながらの闘病は、患者だけでなく家族にとってもつらい。それを考えれば、将来的には病院、在宅を問わず、どんな病気の人も必要な時に緩和ケアを選べるようにしたい。一人ひとりが我が事と捉える必要があろう。