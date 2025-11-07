パレスチナ自治区ガザを巡り、イスラエルとイスラム主義組織ハマスが停戦で合意してから９日で１か月となる。

この間も攻撃はやまず、人道危機も続いている。

双方は自制し、薄氷の合意の崩壊を防がなければならない。

２年にわたるガザでの戦闘について、イスラエルとハマスは先月、２０項目からなる和平計画に基づき、停止することで合意した。

計画の第１段階として、イスラエルは拘束していた約２０００人のパレスチナ人を釈放した。

一方、ハマスは２０２３年１０月の越境テロで連れ去った人質のうち生存者２０人を解放した。ただし死亡した人質２８人すべての遺体返還は完了していない。

懸念されるのは、イスラエルがハマスの合意違反やテロを理由に、ガザで空爆や銃撃などを行い、被害が出ていることだ。

ガザ保健当局によると、停戦発効後にイスラエル軍の攻撃で死亡した人は約２４０人に上り、女性や子どもが多く含まれる。一方、ハマスの攻撃で、イスラエル軍でも複数の兵士が死亡した。

これでは停戦とは名ばかりである。この状態が続けば、大規模な戦闘に逆戻りしかねない。

停戦合意は米国やエジプトなどが仲介した。特にトランプ米大統領はこれを自身の外交成果として大々的にアピールしていた。

ところがトランプ氏は停戦合意後、イスラエル軍がガザ南部を空爆して住民１００人以上が死亡した際、ハマスによる兵士殺害への「報復」だとして容認する発言をした。暴力の連鎖を助長するような発言は極めて不適切だ。

米国はイスラエルの最大の後ろ盾として、イスラエルに停戦合意を履行させることにこそ影響力を行使すべきである。

ハマスも、人質のすべての遺体を引き渡さねばならない。ただ、がれきに埋もれた遺体の捜索や収容は容易ではなく、エジプトなどが機材を提供している。イスラエルが、場所の特定につながる情報を提供することも重要だ。

またガザでは、停戦後も支援物資の搬入が十分に進まず、人道危機が続いている。国際司法裁判所（ＩＣＪ）は１０月、イスラエルは、ガザ住民が必要とする食料などを確保できるようにする義務があるという勧告的意見を出した。

現地では国連パレスチナ難民救済事業機関（ＵＮＲＷＡ）が支援の中核を担ってきたが、イスラエルはその活動を法律で禁じている。方針を見直すべきだ。