米国のジョージ・グラス駐日大使が１０月２８日の日米首脳会談を受けて読売新聞に寄稿した。

◇

先週、高市首相が横須賀で米空母「ジョージ・ワシントン」にて受けた心からの歓迎は、日米関係史における重要な転換点として記憶されるであろう。拍手で迎えた数千人もの米兵および自衛隊員を前にトランプ大統領は、インド太平洋における米国の最重要同盟国である日本のエネルギッシュな新リーダーを「勝者」と紹介した。

日米同盟の強固な連帯と両首脳の緊密な関係を完璧にとらえた熱狂的な瞬間であった。日米関係の黄金時代において、活気に満ちた新たな幕が開いたように感じられた。

ジョージ・ワシントン上での光景は、大成功を収めた今回の訪問の中でも、忘れられないハイライトシーンの一つとなった。この訪日により、日米が重要鉱物、エネルギー、技術、安全保障、インフラ（社会基盤）分野で画期的な合意に達した歴史的貿易協定がさらに進展した。

総額５０００億ドル超におよぶ、日米双方のトップ企業が参加するこの戦略的投資協定は、日本の対米投資と、日米の比類なきパートナーシップが有する経済的可能性を最大限に引き出す強い決意を示している。

日米はこの数十年で、多大な成果を収めてきた。だが、どのパートナーシップもそうであるように、時代の変化がもたらす機会と課題への適応が求められている。それには、大胆なビジョンと投資が必要だ。その見返りは、盤石でしなやかな経済と、次世代分野での高賃金の雇用だ。

エネルギーおよび人工知能（ＡＩ）関連のインフラ、重要鉱物サプライチェーン（供給網）、サイバーセキュリティー、造船、防衛といった分野で日米が一層連携を深めることは、製造業の再興とエネルギー安全保障の強化につながる。そして、社会のあらゆる根幹をなす技術の革新と導入において、両国が世界をリードしていくことを保証する。

トランプ大統領を歓迎する式典は幕を閉じた。ここからが本番だ。投資のコミットメント（関与）と計画が整った今、われわれはこの勢いを維持し、全ての責務を確実に履行しなくてはならない。２１世紀の覇権を狙いあらゆる手を尽くしている敵対勢力は、間違いなくわれわれの失敗を待ち構えているからだ。

高市首相が示す日本の抑止力強化への確かな決意は、地域の平和と安定に資する極めて重要な歓迎すべき動きだ。日米豪印による「クアッド」、日米韓、日米比など、地域的な連携への首相の信念も同じく重要だ。この揺るぎない姿勢によって、われわれの経済は競争力と最先端の優位性を確保できる。この使命に慢心やちゅうちょの余地はない。

ますます相互接続が進むデジタルの世界では、クラウド上のデータ保存などのサイバーセキュリティーは、国家の安全保障に直結する問題だ。それゆえ、安全なクラウド技術を協議する２国間実務者会合の設置は最優先事項だ。重大な決断は急がなければならない。

トランプ大統領と高市首相が署名した合意は、ほんの始まりにすぎない。われわれには、より公平な貿易関係を構築する機会がある。それによって、共通の経済安全保障を強化し、雇用を創出し、技術革新を推進し、両国民に利益をもたらす。

例えば農業分野では、非関税障壁の一部撤廃が日本の食料安全保障を確固たるものにする。生命科学および製薬業界では、連携強化、研究奨励策の拡大、価格透明性の向上を図ることで、新規雇用の創出や投資と技術革新の増加が見込まれ、日本の患者にとって画期的な治療の利用機会向上も期待できる。

トランプ大統領のリーダーシップのもと、デジタル時代に向けた日米連携は大きく前進した。だが、これをさらに強化し変革していくことで、両国はさらに多くのことを一緒に成し遂げられるのだ。