日本サッカー協会は６日、国際親善試合ガーナ戦（１４日、豊田）とボリビア戦（１８日、国立）に臨む日本代表メンバー２６人を発表した。

１０月は格上の王国ブラジルに勝利。国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）ランキング１９位の日本は今回、７３位のガーナ、７６位のボリビアと対戦する。森保一監督は「Ｗ杯で勝ち進んでいくために、こういう相手にしっかりと勝っていかないといけない」と必勝を誓った。

元日本代表ＦＷ武田修宏氏（５８＝本紙評論家）は、攻守それぞれで大抜てきされた新戦力のＦＷ後藤啓介（２０）とＧＫ小久保玲央ブライアン（２４＝ともにシントトロイデン）に注目した。

まず後藤はＪ２磐田の下部組織育ちで、トップチームを経て欧州へ挑戦。今の代表にはいない１９１センチという長身が武器のストライカーだ。「同じ（静岡）浜松出身で元々ボランチ（守備的ＭＦ）の選手。ゴール前で点を取ることでＦＷになって、磐田のころから前線で高さ生かしたヘディングと体の強さで点を取っていた。ベルギーでそのあたりが、どれだけボトムアップしたのか楽しみだね」と期待する。

後藤が担う１トップは、今季絶好調のＦＷ上田綺世（フェイエノールト）を筆頭に、ＦＷ小川航基（ＮＥＣナイメヘン）やＦＷ町野修斗（ボルシアＭＧ）らがポジションを争う。その中で即レギュラーとはいかないだろうが「センターＦＷはなかなかいないから、まだ可能性はある」と有望株の登用で、さらなる競争激化を望んだ。

また、昨夏のパリ五輪で正守護神を務めた小久保は、満を持しての初招集。武田氏は「所属クラブでレギュラーだし、Ａ代表でもやれるところを見せてほしい。後藤もそうだけど、若い選手は伸びしろが大きい。Ａ代表に入ると、ベテランより２〜３倍の刺激になって伸びる」と急成長もあり得るとした。

北中米Ｗ杯まであと７か月。この２人が序列を一変させてしまう可能性も十分ありえる。

