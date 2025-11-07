石井食品の「いつでもミートボール」

「日々の食卓に加えて非常時でも手軽に食べられるミートボールを提供したい」。石井食品が2024年2月に発売した「いつでもミートボール」が好調だ。従来の冷蔵品と異なり常温で1年間保存でき、希望小売価格は10個入りで216円。商品企画を担当した石井食品の伊藤幸一郎（いとう・こういちろう）さんに話を聞いた。（共同通信社＝増井杏菜記者）

2025年4〜8月の販売数量は、2024年同期比で約3割増だった。元々は自衛隊の要望から生まれた。「親しみのある食品で、そのまま長期保存できるものをと開発しました」。その後、通信販売のみで提供。「新型コロナ禍では東京都の支援物資に採用されて反響があり、市販を決めました」

岩手、佐賀、宮崎の新鮮な鶏肉のみを使って団子状にして揚げ、トマトなどを素材としたソースで煮込んで仕上げた。原料に乳や卵を使っておらず「これらの食物アレルギーがある子どもも安心して食べてもらえます」。

冷蔵の通常品は30日、本商品は1年保存できる。「ソースの酸味などを調整したほか、煮込みや加熱・殺菌の技術、光を通さない包材の使用で長期保存を実現しました」

何度も試作を重ねた。「肉とソースが絡まることで甘みが引き立ち、なじみのミートボールの味わいになります」

顧客からは「子ども用にストックしている」「おやつとしてかばんに入れている」という声が上がる。「キャンプ飯やおつまみにもおすすめです」。千葉県出身、51歳。

「能登半島地震で被災地へ届けた際には、お子さんを中心に喜んでもらえました」と話す石井食品の伊藤幸一郎さん