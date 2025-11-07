¡Úºå¿À¡ÛÏÂÅÄË»á¤¬½¢Ç¤¤Ø¡¡°ËÀª¹§É×»á¤¬ÌÀ¤«¤¹à¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥ÁÏÀá¡Ö´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÍß¤Î¤Ê¤¤¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¡Ä¡×
¡¡ºå¿À¤Ï£¶Æü¤ËÏÂÅÄË°ì¡¦Æó·³½ä²ó¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡Ê£¶£³¡Ë¤¬¡¢Íèµ¨¤«¤é¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£º£µ¨¤Ï¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤òÃÖ¤«¤º¡¢»Ë¾åºÇÂ®¤Ç¤Î¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Ä¾¸å¤ÎàÁÈ¿¥Âç²þ³×á¡£¥ä¥¯¥ë¥È¤ä¶áÅ´¤Ê¤É£Î£Ð£Â£µµåÃÄ¤Ç¤Î¤Ù£²£¸Ç¯´Ö¡¢ÊÔÀ®¤ä¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤¿ËÜ»æÉ¾ÏÀ²È¡¦°ËÀª¹§É×»á¤¬ÌÀ¤«¤¹¡Ö¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥ÁÏÀ¡×¤È¤Ï¡½¡½¡£
¡Ú¿·£É£Ä¥¢¥Ê¥é¥¤¥¶¡¼¡¦°ËÀª¹§É×¡Ûº£Ç¯¤Ï¤Ö¤Ã¤Á¤®¤ê¤ÇÍ¥¾¡¤·¤Æ¤ó¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤Ç¿Í»öÁÈ³Õ¤ò¤¤¤¸¤ë¤ó¤«¤Ê¤È¤Ï»×¤Ã¤¿¤è¡£¤Þ¤·¤Æ¤ä£±²ó´ÆÆÄ¤ä¤Ã¤¿¿Í¤¬¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤Ã¤Æ¤Î¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤«¤é¤Ê¡£
¡¡²¶¤ÏÆ£ËÜÆØ»Î¡ÊÁí¹ç¥³¡¼¥Á¡Ë¤Ç¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤ó¤Á¤ã¤¦¤Î¤«¤Ã¤Æ»×¤¦¤è¡£¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤Î¸ª½ñ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢ÆØ»Î¤Ï¿Í¤ò²¡¤·¤Î¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¥¿¥¤¥×¤È¤Á¤ã¤¦¤«¤é¡¢¾å¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤É¤¦¤Î¤³¤¦¤Î¤Ã¤Æ¤è¤¦¸À¤ï¤ó¤ä¤í¤¦¤±¤É¡£¤À¤«¤é¡Ê¥Ø¥Ã¥É¤òÃÖ¤«¤º¡ËºîÀï¥³¡¼¥Á¤°¤é¤¤¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤ó¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ã¤Æ¡£
¡¡¤À¤±¤É¿¹²¼¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢²¿¤ò¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡Ö²¶¤¬¤ä¤Ã¤¿¤ëÇ¤¤·¤È¤±¡×¤Ã¤Æ¥¥ã¥é¤ä¤ÈÆØ»Î¤¸¤ãÍÞ¤¨¤é¤ì¤ó¤ä¤í¤¦¤·¡£Æ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¤âÌî¼ê¤Î¤³¤È¤¢¤ó¤Þ¤ê¤ï¤«¤é¤ó¤ä¤í¤¦¤«¤é¡¢´ÆÆÄ¤Î·Ð¸³¤â¤¢¤ëÏÂÅÄ¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤ä¤í¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤òÂ«¤Í¤ë¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÍß¤Î¤Ê¤¤¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤¢¤«¤ó¡£à¾ÍèÅª¤Ë¤Ï²¶¤¬´ÆÆÄ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ëá¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï¡¢µÕ¤Ë´ÆÆÄ¤ÎÂ°ú¤ÃÄ¥¤ê¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤ä¤ó¤«¡£¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤óÀÕÇ¤¤òÃ´Åö¥³¡¼¥Á¤Ë¤«¤Ö¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤«¤é¤Ê¡£
¡¡¤»¤ä¤±¤ÉÏÂÅÄ¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¤Ï´ÆÆÄ¤Ë¤ª¤Ù¤ó¤Á¤ã¤é»È¤¦¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤·¡¢¤«¤È¸À¤Ã¤ÆÁª¼ê¤Ë¤¤¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤ï¤ì¤¿¤«¤é¤Ã¤Æ¡¢¤â¤¦£±²ó´ÆÆÄ¤Ç¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤Ø¤ó¡££±²ó¤ä¤Ã¤Æ¤·¤ó¤É¤µ¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡¢´ÆÆÄ´ó¤ê¤Ç¤âÁª¼ê´ó¤ê¤Ç¤â¤Ê¤¤¡¢¤¤¤Ä¤âÃæÎ©¤ËÊª»ö¤ò¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤Ï»×¤¦¤è¡£
¡¡´ÆÆÄ¤È¥Ø¥Ã¥É¤ÎÍýÁÛ¡¢µð¿Í¤Ç£Ö£¹¤òÃ£À®¤·¤¿Àî¾åÅ¯¼£´ÆÆÄ¡½ËÒÌîÌÐ¥Ø¥Ã¥É¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ç¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¡¢ÆüËÜ°ì¤òÃ£À®¤·¤¿¶ÄÌÚÉË´ÆÆÄ¡½ÃæÀ¾ÂÀ¥Ø¥Ã¥É¤Î´Ø·¸¤ä¤í¡£ÂÀ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤ï¤·¤ÏÀ³ÊÅª¤Ë´ÆÆÄ¥¿¥¤¥×¤È¤Á¤ã¤¦¡×¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Æ¤¿¤°¤é¤¤¤ä¤«¤é¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÍß¤Î¤¢¤ë¿Í¤Ï¡¢¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤Ë¤Ï¸þ¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤ä¡£
¡¡£±²ó´ÆÆÄ¤ä¤Ã¤Æ¤«¤é¥Ø¥Ã¥É¤ò¤ä¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤ä¤í¤¦¤±¤É¡ÊÍèµ¨¤Ï¡ËÅê¼ê¿Ø¤¬¤¢¤ì¤À¤±¤½¤í¤Ã¤Æ¤Æ¡¢º´Æ£µ±¤ä¿¹²¼¤â¤ª¤ë¤ï¤±¤ä¤«¤é¤Ê¡£Æ£Àî´ÆÆÄ¤ÈÏÂÅÄ¥Ø¥Ã¥É¤¬¤¦¤Þ¤¯¤«¤¸¼è¤ê¤Ç¤¤ë¤«³Ú¤·¤ß¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Í¡£
¡ÊËÜ»æÉ¾ÏÀ²È¡Ë