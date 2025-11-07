¡Úµð¿Í¡Û°¤Éô´ÆÆÄ¤¬²Ý¤·¤¿àÃÏ¹ö¤ÎÅê¤²¹þ¤ßá¤Ë¼ã¼êÅê¼ê¿Ø¼ê±þ¤¨¡Ö´¶³ÐÅª¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ë¡×
¡¡µð¿Í¤Î½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ï£·Æü¤«¤éÂè£³¥¯¡¼¥ë¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¡£¤³¤³¤Þ¤ÇÌî¼ê¤Ï¿¶¤ê¹þ¤ß¡¢Åê¼ê¤ÏÅê¤²¹þ¤ß¤äÁö¤ê¹þ¤ß¤Ê¤É¤Ç¶¯²½¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤ËÅê¼ê¿Ø¤Ï¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç£²£°£°µå¤òÄ¶¤¨¤ëàÃÏ¹ö¤ÎÅê¤²¹þ¤ßá¤¬²Ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÅê¤²¤Æ³Ð¤¨¤ë¤³¤È¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£Åê¤²¤Ê¤¤¤È³Ð¤¨¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤Ç´¶¤¸¼è¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ï¤º¤À¤«¤é¡£¤½¤ÎÎÌ¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ã¤Æ¤³¤È¤À¤È»×¤¦¤ó¤À¤è¤Í¡£µå¿ôÁý¤ä¤¹ÍýÍ³¤Ï¤½¤ì¤À¤È»×¤¦¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£ÎÌ¤ò¤³¤Ê¤·¡¢¸Ê¤È¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤òÀâ¤¤¤¿¡£
¡¡°ì¸«à¾¼ÏÂÎ®á¥¹¥Ñ¥ë¥¿»ØÆ³¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¤¬¡¢°Õ³°¤Ë¤â£²£°£°µå¤òÄ¶¤¨¤ë¡ÖÅê¤²¹þ¤ß¡×¤Ë¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÅê¼ê¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤À¡£
¡¡£¸·î£¶Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç¥×¥í½éÀèÈ¯½é¾¡Íø¤òµó¤²¡¢º£µ¨¥Ö¥ì¡¼¥¯¤·¤¿¿¹ÅÄ½ÙºÈÅê¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¤Ï¡Ö¡ÊÅê¤²¹þ¤ß¤Ç¡ËÈèÏ«´¶¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬Åª¤Ë¤Ïº£¤Ï¤¹¤´¤¯´¶³Ð¤ò¤Ä¤«¤á¤½¤¦¤À¤Ê¤È¡£Îã¤¨¤ÐÄ¾µå¤Î¥é¥¤¥ó¤ä¡¢½Ð¤·¤¿¤¤¿¿¤Ã¤¹¤°¤Î¼Á¤Ë¶á¤Å¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï²¼È¾¿È¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÅê¤²¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¹¤´¤¯Âç»ö¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¡¢Åê¤²¹þ¤ó¤ÇÈè¤ì¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤À¤ÈÏÓ¤ÎÎÏ¤À¤±¤Ç¤ÏÌµÍý¤Ê¤Î¤Ç¡£¤½¤¦¤¤¤¦Á´¿È¤ò»È¤¦¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤¹¤´¤¤´¶³ÐÅª¤Ë¤âÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ëÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ë¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£µå¿ô¤òÅê¤²¤¿ÈèÏ«´¶¤ò¼Â´¶¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢ÂÎ¤Î»È¤¤Êý¤ò¤è¤ê°ìÁØ°Õ¼±¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢º£µ¨£±£µ»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿À¾´ÜÍ¦ÍÛÅê¼ê¡Ê£²£³¡Ë¤â¡ÖÅê¤²¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«¤Ç¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤·¤Æ³Æµå¼ï¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡£¤½¤ì¤Ë¡Êµå¡Ë¿ô¤òÅê¤²¤Æ¡¢¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦ºî¶È¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÎÎÌ¤ÏÀäÂÐÉ¬Í×¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡
¡¡»Ø´ø´±¤¬½©µ¨Îý½¬¤Ç²Ý¤·¤¿àÃÏ¹ö¤ÎÅê¤²¹þ¤ßá¤ÏÍèµ¨¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¤É¤ó¤Ê±Æ¶Á¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤Î¤«¡£
