¡Ú£Á£Å£×¡Û°ÅÞÅ¾¸þ¤Î¼ÆÅÄ¾¡Íê¡Ö£Ô£È£Å¡¡£Ï£Ð£Ð£Ó¡×¤¬Èó¾ð¤Î¥È¥ê¥ª²¦ºÂËÉ±Ò¡ª¡¡¸µÁêËÀ¤ÎÇØÃæÇË²õ
¡¡ÊÆ¹ñ¡¦£Á£Å£×¤Î¡Ö£Á£Å£×¡¡£Ä£Ù£Î£Á£Í£É£Ô£Å¡×¡Ê¥Æ¥¥µ¥¹½£¥Ò¥å¡¼¥¹¥È¥ó¡Ë¤¬£µÆü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£¶Æü¡Ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢°ÅÞÅ¾¸þ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¼ÆÅÄ¾¡Íê¡Ê£´£µ¡Ë¤Î¡Ö£Ô£È£Å¡¡£Ï£Ð£Ð£Ó¡×¤¬¡¢¸µÁêËÀ¤òÈó¾ð¤Ê¹¶·â¤ÇÊ´ºÕ¤·¤ÆÀ¤³¦¥È¥ê¥ª²¦ºÂËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡¥µ¥â¥¢¡¦¥¸¥ç¡¼¡¢¼ÆÅÄ¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥Ï¥¦¥¹¡¦¥Û¥Ö¥¹¤Î£Ï£Ð£Ð£Ó¤Ï¡¢º£Ç¯£´·î¤«¤é£¶¿Í¥¿¥Ã¥°¤ÎÆ±²¦ºÂ¤òÊÝ»ý¡££±£°·î£±£¸Æü¤Î£Ð£Ð£Ö¡Ö¥ì¥Ã¥¹¥ë¥É¥ê¡¼¥à¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¸¥ç¡¼¤¬à¥Ï¥ó¥°¥Þ¥óá¥¢¥À¥à¡¦¥Ú¥¤¥¸¤¬»ý¤Ä¥·¥ó¥°¥ë¤Î£Á£Å£×À¤³¦²¦ºÂ¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¬¡¢ÂçÇ®Àï¤ÎËö¤ËÇÔ¤ì¤¿¡£»î¹ç¸å¤Ï£Ï£Ð£Ð£Ó¤¬£³¿Í¤¬¤«¤ê¤Ç¥Ú¥¤¥¸¤òË½¹Ô¡£°¤ÎÆ»¤ËÁö¤ê¡¢¥¸¥ç¡¼¤Ï¼¡²ó£Ð£Ð£Ö¡Ö£Æ£Õ£Ì£Ì¡¡£Ç£Å£Á£Ò¡×¤Ç¡Ê£²£²Æü¡¢¥Ë¥å¡¼¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼½£¥Ë¥å¡¼¥¢¡¼¥¯¡Ë¤Ç¥Ú¥¤¥¸¤Ø¤ÎºÆÄ©Àï¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£Ï£Ð£Ð£Ó¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤«¤éÀè½µ¥Ú¥¤¥¸¤Ë²ÃÃ´¤·¤¿¤È¤·¤Æ¼Â¶·¥È¥Ë¡¼¡¦¥·¥Ð¡¼¥Ë»á¤Î½±·â¤ò´ë¤Æ¤ë¤¬¡¢¥Ú¥¤¥¸¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤ÆÍðÆ®¤Ë¡£À¤³¦²¦¼Ô¤¬ÎôÀª¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¥Õ¥Ã¥¯¤È¥¨¥Ç¥£¡¦¥¥ó¥°¥¹¥È¥ó¤¬½õÂÀÅá¤Ë¸½¤ì¤¿¡£¥¿¥º¤ÎÂ©»Ò¥Õ¥Ã¥¯¤Ï£Ï£Ð£Ð£Ó·ëÀ®Åö½é¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¼ÆÅÄ¡¢¥¸¥ç¡¼¤Î¸µÁêËÀ¡£¥Ç¥¹¥é¥¤¥À¡¼¥º¤Ë½±¤ï¤ìÄ¹´ü·ç¾ì¤È¤Ê¤ê¡¢ÂåÌò¤Î¥Û¥Ö¥¹¤¬£Ï£Ð£Ð£Ó¤Ë²Ã¤ï¤ê¡¢¥È¥ê¥ª²¦ºÂ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¥Õ¥Ã¥¯¤ÏÉüµ¢¸å¤Î£¹·î¤Ë¡¢£Ï£Ð£Ó£ÓÃ¦Âà¤òÈ¯É½¡£°ø±ï¿¼¤¤²¦¼ÔÁÈ¤ËÄ©Àï¤òÍ×µá¤¹¤ë¤È¡¢¥¸¥ç¡¼¤â¼õ¤±¤ÆÎ©¤Á¡¢£Ï£Ð£Ð£Ó£ö£ó¥Ú¥¤¥¸¡õ¥Õ¥Ã¥¯¡õ¥¥ó¥°¥¹¥È¥ó¤Î²¦ºÂÀï¤¬ÅÅ·â·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡Ä²¦ºÂÀï¤Ç¤Ï¥Õ¥Ã¥¯¤Ë¥¢¥¯¥·¥ó¥Ç¥ó¥ÈÈ¯À¸¡£¥Û¥Ö¥¹¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Ö¥ê¡¼¥«¡¼£²Ï¢È¯¤ò¤¯¤é¤¦¤ÈÇØÃæ¤òÉé½ý¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¾ì³°¤ÇÆ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¹²¤Æ¤Æ°åÎÅ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤ë¤Û¤É¤Ç¡¢ÅÓÃæ¤«¤é£³£ö£ó£²¤ÎÀï¤¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¼ÆÅÄ¤Ï¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤Î·ä¤òÆÍ¤¤¤Æ¡¢¥¥ó¥°¥¹¥È¥ó¤ËµÞ½ê½³¤ê¤ò¸«Éñ¤¦¤Ê¤É¥À¡¼¥Æ¥£¡¼¥Õ¥¡¥¤¥È¤âÈäÏª¡£²¿¤È¤«¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤Ã¤ÆÍè¤¿¥Õ¥Ã¥¯¤Ë¤Ï¡¢ÍÆ¼Ï¤Ê¤¯Éð¼ÔÊÖ¤·¤ò·è¤á¤ÆÉé½ý²Õ½ê¤ÎÇØÃæ¤òÃ¡¤¤Ä¤±¤ë¡£
¡¡¥Û¥Ö¥¹¤Ï¾ì³°Àï¤Ç¥Ú¥¤¥¸¤ò¥Õ¥í¥ó¥È¥¹¥é¥à¤Ç¥Æ¡¼¥Ö¥ëÁò¤Ë½è¤¹¤ë¤È¡¢¼ÆÅÄ¤È¥¸¥ç¡¼¤Ï¥¥ó¥°¥¹¥È¥ó¤Ë¥Á¥ç¥Ã¥×¤ÇÌÔ¹¶¡£¼ÆÅÄ¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥¥Ã¥¯¤¬¥¸¥ç¡¼¤Ë¸íÇú¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ï¥Õ¥Ã¥¯¤Î¥ì¥Ã¥É¥é¥à¡ÊÊÑ·¿ÊÒ±©¹Ê¤á¡Ë¤ò¤«¤ï¤·¤¿¥Û¥Ö¥¹¤¬¥È¡¼¥Á¥ã¡¼¥é¥Ã¥¯¤ÇÃ´¤®¾å¤²¡¢¥Õ¥Ã¥¯¤ò¥¿¥Ã¥×¤µ¤»¤¿¡£
¡¡Èó¾ð¤Ê¹¶·â¤Ç¤«¤Ä¤Æ¤ÎÃç´Ö¤ÎÇØÃæ¤òÇË²õ¤·¤Æ²¦ºÂËÉ±Ò¡££Ï£Ð£Ð£Ó¤ÎÄ¹´üÀ¯¸¢¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤¤½¤¦¤À¡£