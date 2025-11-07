俳優福士蒼汰（32）が、フジテレビ系連続ドラマ「東京P.D. 警視庁広報2係」（来年1月開始、火曜午後9時）で主演を務めることが6日、分かった。

同作は、描かれることは珍しい警視庁広報に焦点を当て、捜査現場との対立と葛藤、互いの意地とメンツがテーマの完全オリジナルストーリーの社会派警察ドラマ。

福士演じる今泉麟太郎は、捜査一課を夢見て警視庁に入るも広報課へ異動に。過去に起きた事件のトラウマから記者のことを嫌っていた今泉が、広報という立場で事件解決に向けて奔走する姿を描く。今泉を陰で支える広報2係の切れ者係長、安藤直司を、福士と初共演の緒形直人（58）が演じる。

来年1月でデビュー15周年となる福士は、15年放送の「恋仲」以来10年ぶりにフジテレビ系制作ドラマ主演。「驚きました」としつつ「10年ぶりに帰ってきて、そして緒形直人さんとご一緒できるということで、ドラマ自体も社会派でまた違った自分を見せることができるのではないかと思っています」と意気込んだ。 台本を読んで広報の詳しい仕事内容や裏側を学び、「広報1人1人がいろんな感情を持って動いているんだと伝わるドラマになっていると思います。ぜひご覧ください」と見どころを話した。

緒形は22年ぶりのフジ系ドラマ出演。俳優デビューがフジテレビ開局30周年記念作品の映画「優駿 ORACION」（88年／東宝）で「実は僕はフジテレビ出身の俳優です。久しぶりのフジテレビドラマ、頑張りたいなと思っています」とカムバックを果たす。

同作では、フジテレビでは初となる「ライターズルーム方式」を採用。主に海外作品で取り入れられている脚本制作で、複数の脚本家が集まり、作品全体のストーリーや各話の構成などを共同で執筆する。今回は3人の脚本家で制作を行う。

また、FODとの共同制作で地上波×配信のコラボレーションにも挑戦。season1として2026年1月クールで地上波ドラマとして放送終了後、FODでseason2の独占配信を行う。両シーズンを通して、既存の連続ドラマ以上のクオリティーを誇る壮大なスケールで物語を展開する。