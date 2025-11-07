¡Ú¥Õ¥ê¡¼¥À¥à¥º¡Ûº´¡¹ÌÚµ®¤¬Ãª¶¶¹°»êà»²Àï¸ú²Ìá¤òÇ®ÊÛ¡¡ÂçÀèÇÚ¤Î¡ÖÌ´¤òÍ¿¤¨¤ë»ÑÀª¡×¤ò·Ñ¾µ
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥À¥à¥ºÂåÉ½¤Îº´¡¹ÌÚµ®¡Ê£µ£°¡Ë¤¬¡¢Ãª¶¶¹°»ê¡Ê£´£¸¡á¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¡Ë»²Àï¤ÎÉñÂæÎ¢¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Ãª¶¶¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥À¥à¥º£¶Æü¤Îºë¶Ì¡¦½êÂôÂç²ñ¤Ë»²Àï¡£³ëÀ¾½ã¤È¤Î¥É¥ê¡¼¥à¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢¿ù±ºÆ©¡õÊ¿ÅÄÃÒÌé¤È·ãÆÍ¡£°ìÌë¸Â¤ê¤Î¡Ö¥Ï¥¤¥Õ¥é¥¤¡¦¥Ñ¡¼¥ë¥Ï¡¼¥Ð¡¼¡Ê¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¥Ü¥Ç¥£¡¼¥×¥ì¥¹¡Ë¡×¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£ÍèÇ¯£±·î£´Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥àÂç²ñ¤Ç¤Î°úÂà¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢Æ±ÃÄÂÎ¤Ø¤Î»²Àï¤Ïº£²ó¤¬ºÇ½é¤ÇºÇ¸å¤È¤Ê¤ë¸ø»»¤¬¹â¤¤¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¤Ï£²£´Ç¯£±£°·î¤ÎÃª¶¶¤Î°úÂàÈ¯É½¤òµ¡¤Ë»²Àï¤Ø¤ÈÆ°¤½Ð¤·¤¿¡£¡Ö¿ù±º¡¢Ê¿ÅÄ¤ÏÃæ³Ø¡¢¹â¹»¤ÎÂ¿´¶¤Ê»þ´ü¤ËÃª¶¶¤µ¤ó¤ò¸«¤Æ¥ì¥¹¥é¡¼¤ò»Ö¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÀÎ¤«¤éÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£ÇùÁ³¤È¤¤¤Ä¤«Àï¤ï¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È£²¿Í¤ÎàÆ´¤ìá¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢äþÍ¾¶ÊÀÞ¤ò·Ð¤ÆÃª¶¶¤ÎÆüÄø¤È²ñ¾ì¤ò²¡¤µ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢º£²ó¤Î»²Àï¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¤ÏÃª¶¶¤ÎàÌ´¤òÍ¿¤¨¤ëá»ÑÀª¤ò¿ù±º¤ÈÊ¿ÅÄ¤Ë¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸ì¤ë¡£¡ÖÃª¶¶¤µ¤ó¤Ï¼ÂºÝ¤º¤Ã¤ÈÌ´¤òÍ¿¤¨¤ëÎ©¾ì¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£ËÍ¤é¤¬¥ê¥ó¥°¾å¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¥Ð¥¤¥ª¥ì¥ó¥¹¤Ê¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ç¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤ò¸«¤Æ¡ØÌÀÆü¤â³Ø¹»¡¢»Å»ö¤Ä¤é¤¤¤±¤É´èÄ¥¤í¤¦¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤ÏÉ¬¤º¤¤¤ë¡£ÂÀÍÛ¤ß¤¿¤¤¤ËÌÀ¤ë¤¤ÂçÀèÇÚ¤«¤é³Ø¤ó¤Ç¡¢¤è¤ê°ìÁØÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡ÇÔ¤ì¤¿¿ù±º¤â¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡ÖÃª¶¶¤µ¤ó¤ÈºÇ¸å¤Ë»î¹ç¤·¤Æ¡¢¾¯¤·¤À¤±¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Ãª¶¶¹°»ê¤Îà¥¤¥º¥àá¤ò²¶¤¿¤Á¤Î´Ö¤ËµÛ¼ý¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¤È·ý¤ò°®¤êÄù¤á¤¿¡£Ãª¶¶¤¬»Ä¤·¤¿àÂÀÍÛ¤Î°Õ»Öá¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¥×¥í¥ì¥¹³¦¤ò¾È¤é¤·¤Æ¤¤¤¯¡£