松田優作さん主演で映画3作が公開された「遊戯シリーズ」のDNAを継承した新作「最後の遊戯 LAST DANCE」が製作されることが優作さんの命日の6日、分かった。3作の監督を務めた88歳の村川透監督、79年の第3作「処刑遊戯」の脚本を手がけた丸山昇一氏（77）ら優作さんと苦楽を共にした製作陣が集結。柄本佑（38）と宇崎竜童（79）が主演する。

一匹オオカミの殺し屋・鳴海昌平が仕事を引き受けては標的を次々と仕留める。日本ハードボイルド・アクションの金字塔となった3作を製作したセントラル・アーツ（当時は東映セントラルフィルム）が、45周年記念作として製作する。18年にトップの黒澤満さんが亡くなり、映画製作をほぼ休止したが、24年に「帰ってきた あぶない刑事」が興収16億円超とヒット。追い風になり復活に動く中、柏原寛司氏が企画を立ち上げた。同氏の胸中には不世出の俳優・優作さんと鳴海の再現こそできないがキャスト、スタッフにDNAを継承したい思いがある。

柄本は反社組織のトップから父を殺した後、姿を消した鳴海を探すよう依頼を受ける元警察官の探し屋・三上雄斗を演じる。「これぞ映画の現場だと言わんばかりの重鎮スタッフに囲まれながら来年40歳にならんとするアタクシはどんなことになっちゃうのか？ 自分が一番楽しみです」と期待した。宇崎は三上が鳴海なのかと目を付ける初老の男・黒崎亮二を演じる。優作さんの死から1年後の90年に開催された追悼ライブに出演した縁もあり「村川透監督と久々のお仕事にうれしくて浮足立っている。しかも、45年前に優作と組んで連作して俺たち観客をワクワクさせた『遊戯シリーズ』新作への出演オファーだ。落ち着いていられるはずがない」と語った。

10日から村川監督の故郷・山形県村山市で市の全面協力の元、クランクイン。全国で問題化するクマ対策も市の指導を受け徹底する。

◆「最後の遊戯 LAST DANCE」 三上雄斗（柄本佑）は劉生会会長・元嶋宗司から父で先代の会長・恒夫を射殺した伝説の殺し屋・鳴海昌平を探せと依頼が入る。警察OBの西條から鳴海と関わりがありそうな女医がいるかもと聞き、山形の村山に向かい女医・野陽菜と看護師の風真知と出会うも追い返される。夜に2人が切り盛りするバーに足を運ぶと、殺気を身にまとう初老の黒崎亮二（宇崎竜童）が飲んでいた。鳴海昌平なのか…と、その夜から三上は黒崎を探り、黒崎も殺し屋の性（さが）から探られていると気付き、2人が動き、遊戯が始まる。