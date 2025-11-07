参議院議員を3期務めた「ヒゲの隊長」こと佐藤正久氏（65）が、コメンテーターに転身した。陸上自衛官時代はイラク先遣隊長を務め、国会議員になってからもSNSで発信を続けてきた佐藤氏に、このほど話を聞いた。

10月21日に就任した高市早苗首相（64）について「芯の強さに期待します。自民党総裁選、首相指名でも最後まで諦めない姿勢を貫いた。公明の連立離脱が決まると、すぐに維新に対して働きかけた。高市さんの強い思いが維新を動かした」と話した。

維新との“入閣なき連立”は、副首都構想、衆議院の定数削減を受け入れることで実現した。

「やはり政策を実現して行かなくてはいけない。安全保障とか外交の問題は、維新との連立で加速する可能性が出てきた。外国人とかの問題もね」

まずは懸案だったガソリンの暫定税率の年内廃止が決定した。「手を付けられる政策からどんどんやっていく。連立で不信任は防げる。解散は予算成立、そしてもう少し先になるのでは。野党も自民党を倒すためリーダーとしてまとめられる人がいない」。

防衛大を卒業して、1983年（昭58）に陸上自衛隊に入った。04年にイラク先遣隊長を務めて現地、そして日本でも「ヒゲの隊長」として知られるようになった。

「イラクでは成人男子は皆、ヒゲを生やしているんです。一人前の男の証しだと。だから、現地の方とコミュニケーションを取りやすくするために生やしたのがきっかけです」

コミュニケーションの大切さを強調する。

「陸上自衛隊で広報にもいたこともあって、発信することが非常に大事だと痛感しました。自衛隊は“憲法違反“とか言われてました。米ソの冷戦時代は塀の中で訓練をして強くすればいいという時代だったんです。だけど、90年代に冷戦体制が崩壊して、自衛隊が外にも出なくてはいけなくなった。海外でのPKO、すなわち国連平和維持活動や、国内では災害派遣とかで。国民が見ている中で、自衛隊を運用して結果を出すことが大切になりました」

自衛隊の活動を理解してもらうために積極的な発信を続けた。

「広報っていうのは活動を円滑化するために極めて重要。情報発信もありますが、不祥事もあったりします。政治の方に身を置いた時も、やっぱり国民とのコミュニケーションが大切だと痛感しました。特に今みたいにSNSが発達している時代になると、文字だけではなく写真や映像もね。今はいろんなところで情報が取れるようになった。日本国民1億3000万人の方がみんな政治評論家にもなれるの時代なので、批判もくれば応援も来るね。そういういう意味では、今は調整型の政治だけではダメ。発信と調整の両方ともないとダメだと思います。今回の総裁選、首相指名でもSNSでを通じた民意で動いた面もあります」

ヒゲの手入れは怠らない。コメンテーターとして、メディアを通じて意見を発信していく。【小谷野俊哉】

◆佐藤正久（さとう・まさひさ）1960年（昭35）10月23日、福島市生まれ。83年に防衛大を卒業して陸上自衛隊入隊。96年（平8）国連PKOゴラン高原派遣輸送隊長。04年イラク先遣隊長、復興業務支援隊長。07〜25年まで参議院議員。血液型O。