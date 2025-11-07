レイカーズ戦に来場

2年連続のワールドシリーズ制覇を達成した米大リーグ・ドジャースの選手が5日（日本時間6日）、同じロサンゼルスを本拠地にするNBAレイカーズの試合会場を訪れた。その際、タイラー・グラスノー投手が見せた“特技”に、日本人ファンも称賛を送っている。

歓喜の世界一から4日後、ブレイク・スネル投手、ウィル・スミス捕手らと共に、レイカーズ戦の会場クリプトドットコム・アリーナを訪れたグラスノー。スパーズ戦を前に八村塁、ドンチッチらレイカーズの面々と共に記念撮影を行っている。

妙技を披露したのはコート上に入った時だ。3ポイントラインのやや外でおもむろにボールを受け取ると、ジャンプシュート。放たれたボールが綺麗にリングへ吸い込まれると、見守っていたスネルらも歓声をあげていた。

米スポーツ専門ラジオ局「ESPNロサンゼルス」が「世界チャンピオンがクリプトに到着し、シュートを打った」と記して、グラスノーの美しいシュートシーンを公開すると日本人ファンからもコメントが殺到した。

「グラスノー凄い！シュートフォームも素人目には綺麗に映る」

「グラスノーのシュートフォーム綺麗すぎ笑」

「コントロール良すぎて種目間違えてるの草」

「やっぱり一流の選手は何やっても一流って事か」

「バスケ経験ありそう！ てか絶対あるでしょ！」

「グラスノー選手って、野球だけじゃなくバスケのセンスもあるんですね」

「グラスノー2メーター越だしnbaでも頑張って欲しい」

「バスケもできるとか最強すぎwww」

ドジャースは、3日（同4日）にロサンゼルスで優勝パレードとセレモニーを開催。その後も選手たちは、人気トーク番組に出演するなど、慌ただしいオフを過ごしている。



（THE ANSWER編集部）