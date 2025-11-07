¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Ë¥Ó¥Ã¥°¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ö½Ð¤¿¡¼¡×¡ÖÎÞ½Ð¤ë¤ï¡×¡¡È¯É½¤µ¤ì¤¿¡ÈWÇÕ¥¢¥¤¥Æ¥à¡É¤¬ÏÃÂê
2026Ç¯WÇÕ¤ËÄ©¤à¿·¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÈ¯É½
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤¬2026Ç¯ËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¤ÇÃåÍÑ¤¹¤ë¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬¸ø¼°X¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡ÖHORIZON¡Ê¿åÊ¿Àþ¡Ë¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÈ¿±þ¤ÏÍÍ¡¹¡£¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó°¤¯¤Ê¤¤¡×¡ÖÀµÄ¾¹¥¤ß¤Ç¤ÏÌµ¤¤¤Ê¡¼¡×¤È»¿ÈÝ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¥µ¥à¥é¥¤¥Ö¥ë¡¼¤ò´ðÄ´¤Ë¤·¤¿¿·¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¡£¶»¸µ¤ËÇÛ¤µ¤ì¤¿ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥í¥´¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ³¤¤È¶õ¤¬¸ò¤ï¤ë¿åÊ¿Àþ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿Ìµ¿ô¤ÎÀþ¤¬»Ü¤µ¤ì¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤Î¤¢¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¡£¶ß¤Ë¤Ï½¾Íè¤ÎÇò¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ÀÖ¤Î¥é¥¤¥ó¤¬º¹¤·¿§¤È¤·¤ÆÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸ø¼°X¤Ç¤Ï¡¢ÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÆîÌîÂó¼Â¤äµ×ÊÝ·ú±Ñ¤¬¿·¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÃåÍÑ¤·¡¢¥¹¥È¥ê¡¼¥ÈÉ÷¤ÎÐÊ¤Þ¤¤¤Ç¥ê¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¶½¤¸¤ëÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡ÖHORIZON ¡½ ¿åÊ¿Àþ¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ëÌ´¤òÅ»¤¦¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Î¿·¤·¤¤»Ñ¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤âÊ»¤»¤ÆÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢ËÜÂç²ñ¤Ç¤â»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Î¿·¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¥³¥á¥ó¥È¤¬»¦Åþ¤·¤¿¡£
¡¡X¾å¤Ç¤Ï¡Ö¿·¥æ¥Ë½Ð¤¿¡¼¡×¡Ö¿·¤·¤¤¥æ¥Ë¡¢Áª¼ê¤¬Ãå¤Æ¤ë¤È¤è¤ê¤«¤Ã¤³¤è¤¯¸«¤¨¤ë¡×¡Ö¿§¡¹¤ÊÃå¤³¤Ê¤·¤Ç¤¤½¤¦¤À¤·¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤«¤Ã¤³¤¤¤¤µ¤¤¬¤¹¤ë¡ª¡×¡ÖÍß¤·¤¤¡×¡Ö¸ª¤Ë¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¤Î3ËÜÀþ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ë¤È¥É¥¤¥ÄÂåÉ½¤ß¤¿¤¤¤Ë¶¯¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤«¤éÎÉ¤¡×¤È¤ÎÈ¿±þ¤¬¤¢¤Ã¤¿°ìÊý¡Öº£¤ÎY-3¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¹¥¤¤À¤«¤é¡¢ÊÑ¤ï¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¤¬¤Ê¤ó¤À¤«¼ä¤·¤¤¡×¡Ö¥À¥µ¤¹¤®¤ÆÎÞ½Ð¤ë¤ï¡×¤È¤ÎÀ¼¤â¡£¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤Ë»¿ÈÝ¤¬Ê¬¤«¤ì¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¡¢¡Ö¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025¡×¤È¤·¤Æ11·î14Æü¤ËËÅÄ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¥¬¡¼¥ÊÂåÉ½¤È¡¢18Æü¤Ë¤Ï¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç¥Ü¥ê¥Ó¥¢ÂåÉ½¤È¶¯²½»î¹ç¤ò¹Ô¤¦¡£¿·¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ï¥¬¡¼¥ÊÂåÉ½Àï¤«¤éÃåÍÑ¤µ¤ì¤ë¡£
