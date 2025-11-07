「新人刑事ののんです」初の刑事役楽しかった、松重豊「ドラマや映画で共演したい」
俳優の松重豊（62歳）、女優・のん（32歳）が11月6日、フードデリバリーサービス「ロケットナウ（Rocket Now）」の新CM発表会に登壇。CMで演じた刑事役の感想など、2人によるトークセッションを実施した。
最初にのんが「新人刑事ののんです」と挨拶すると、松重は「のんさんは背が高いので僕と並んでも絵になる。2人のバディ感を楽しんでもらえたら」とコメント。のんが「刑事役は初めてだったが楽しかった。これからもやってみたい」と、CM出演の手応えを語ると、松重も「僕も楽しかった。これからドラマや映画で共演したい」と意欲を見せた。
また、「お気に入りの張り込みメシ」に話が及ぶと、のんは「私はホットサンド。家で作るくらい好き。外で張り込むなら温かいものがいい」と話すと、松重は「僕は韓国の海苔巻きのキンパ。犯人が逃げたら投げられるので刑事にぴったり」と意外な回答。のんも「その視点はなかった、感動しました」と尊敬の面持ちだった。
さらに「今、食べたいもの」を聞かれたのんは「唐揚げ弁当」を挙げ、「昨日、唐揚げの話をしてから無性に食べたいんです。レタスで巻いて食べたい！」と会場を沸かせる。松重は「銀杏。茶碗蒸しに2つ入っているとすごくうれしい」と答えた後、「でも僕も唐揚げ弁当を食べたくなってきた。これからデリバリーしてもらおう」と意見をチェンジ。のんも「ロケットナウはお得に楽しく使えるので、松重さんも、皆さんもぜひ体験してください」と語った。
