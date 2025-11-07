オンオフどっちも【ユニクロ】が頼れる！ 40・50代が似合う♡「上品パンツ」

休日にもお仕事にも使えるアイテムを探しているミドル世代におすすめしたいのは、【ユニクロ】の「上品パンツ」。美しいフレアシルエットがきれい見えするパンツと、カジュアルさときちんと感を併せ持つチノパンをご紹介。オンオフ使えて、コーデに迷ったときも頼りになる上品パンツは、大人世代のワードローブの1軍になりそうな予感。

スタイルアップも◎ テイスト問わず使える上品パンツ

【ユニクロ】「フレアパンツ」\3,990（税込・セール価格）

タイトめな太ももまわりから、裾にかけてゆるやかに広がるシルエットの美しさに惹かれるフレアパンツ。上品で端正な印象を与えるパンツは、公式オンラインストアで「クリーンにもカジュアルにも着回せる」と紹介されているように、オンにもオフにも活躍しそうです。センタープレスがスラッと長い脚を演出し、穿くだけでスタイルアップも狙えそう。

着痩せ効果もすごい！ お手本オフィスコーデ

ユニクロの「ダブルテーラードジャケット」を合わせてセットアップ風にすれば、オフィスシーンやセレモニーシーンにもぴったりのきちんと見えコーデが完成。Instagramで「アラフィフの服選び」（公式Instagramプロフィールより）を投稿している@ayakonbubuさんも「これほんと細く見える」「見た目-5kgが叶う服」と大絶賛しています。

オンオフ使えそうな大人のためのチノパン

【ユニクロ】「コットンチノパンツ」\2,990（税込・セール価格）

「フィット感のあるヒップまわり」（公式オンラインストアより）と、ストレートシルエットが上品見え。コットンツイル素材を使用したカジュアルな見た目ながら、きれいめに着こなせるのが魅力です。デイリー使いしやすいため、休日にもお仕事にも幅広いシーンに重宝しそう。

着回し力抜群！ 大人に似合うきれいめカジュアル

デニムシャツやロゴTを合わせれば、大人に似合うきれいめカジュアルコーデが完成。ブラウンカラーが、トレンド感も秋ムードもアップさせます。「Tシャツ合わせでラフに、シャツやジャケットと合わせて上品にと、どんなスタイルにも馴染む」「スニーカーも革靴も相性良き」と、@mhi_7746さんもお気に入りの様子。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事ではユニクロ、@ayakonbubu様、@mhi_7746様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i