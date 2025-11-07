井端弘和監督（５０）率いる侍ジャパンが６日、東京Ｄで１５、１６日に行われる強化試合「ラグザス 侍ジャパンシリーズ２０２５日本ＶＳ韓国」に向けた宮崎合宿をスタートさせた。来年３月のＷＢＣ本大会で採用が確実視される「ピッチコム」や「ピッチクロック」などを初体験したが、慣れないルールへの適応に四苦八苦。来年３月のＷＢＣ連覇に向け、対策が急務となった。

連覇に向けて始動した侍ジャパンが、いきなりてんやわんやとなった。強化合宿初日。西武・平良のブルペン投球練習中、マスクをかぶっていた阪神・坂本から「えっ！」と思わず声が漏れた。サインに一度首を振られると、坂本の後方のため見えていないピッチクロックがタイムアップ。これまでにないスピーディーさに、坂本も「思ったより短いなと。ボタンを早めに押すとか、もっと詰めないと」と苦笑いを浮かべた。

国内組選手の最終選考となる１１月の韓国戦に向けたアピールの場だが、同時に来年３月のＷＢＣで採用が確実視される新ルールに体をなじませる絶好のチャンスでもある。負担がかかる捕手４人とは、首脳陣とピッチコムの担当者を交え、２５分間の“講習会”で念入りに確認したが大苦戦。課題が見えた初日となった。

＜１＞ピッチコム

▽操作 サインを伝達するリモコンは９個のボタンがあり、村田バッテリーコーチは「１、２、３回目で『直球』『外角』『ボール（球）』のように組み合わせる。頭を整理する速さが求められる」。投手ごとに球種も変わるため、巨人・岸田は「時間の制限もあるのでパニクらないようにしないと」と顔を曇らせた。

▽違和感 この日は投手は帽子前方の裏側に細長い受信機を入れ込み、捕手は左手首付近にリモコン、耳にはイヤホンを装着してプレー。違和感に慣れる必要がある上に、各機器から伸びるアンテナが絡まると、受信しにくいケースもあるという。

＜２＞ピッチクロック

▽時間不足 無走者時で１５秒以内、他は１８秒以内に投球動作に入る必要がある。投手が首を振れるのは時間的には１回が限度といい、「外せば（時間の）カウントが戻るが、けん制も一打者２回まで」と村田コーチ。吉見投手コーチは「すぐボールを返さないのが一つキーになるかな」と、捕手による“時間稼ぎ”も必要とした。

▽ルーチン 投手によっては、これまでの投球動作前に行っていたルーチンの変更が必要になる。また、ピッチコムによってサインを見る動作も省略されるだけに、吉見コーチは「そこにも違和感があるでしょうね」と語った。

ＷＢＣの開幕は、来年３月５日で、約４か月後に迫っている。１０日の広島戦との練習試合を含め年内の実戦は３試合。捕手への負担増は必至だが、ＮＰＢで導入される未来も見据え、慣れるしかない。井端監督は「すんなりとはいかないけど、少しでも慣れるのが最大のテーマ」。再びの世界一へ、不安要素は全て取っ払う。（竹内 夏紀）

◆ピッチコム ＭＬＢで不正なサイン盗み防止を目的に２２年から導入されたバッテリーのサイン伝達のための電子機器。基本的には捕手が発信機から送った球種やコースなどのサインを、投手が帽子に付けた受信機から音声で受信する。投手からサインを送ることも可能。味方野手も受信機を装着すると情報を共有できる。ＮＰＢでは未導入だが、日本リトルリーグ協会が導入を検討中。サインを送るリモコンはＰＣマウスほどの大きさで、ＵＳＢ「タイプＡ」の充電式。日本語、英語の切り替えも可能。

◆ピッチクロック ＭＬＢで試合時間の短縮を目的に２３年から実施。現行ルールでは投手は無走者時は１５秒以内、走者がいる場面では１８秒以内に投球動作に入らなければならず、違反するとカウントに１ボールが加えられる。ＮＰＢでは未導入だが、２４年のプレミア１２では無走者の場合のみ、２０秒以内というルールで採用された。