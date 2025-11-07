ºÇ½é¤Ï¡Ö¥À¥á¤Ã¤Æ¡×µð¿Í¡¦¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡¢²¬ËÜÏÂ¿¿¤ËÄï»ÒÆþ¤ê»Ö´ê¡¡²¿ÅÙ¤âÆ¬¤ò²¼¤²¤¿Ëö¤Ë¡ÖÁ´Á³¤¤¤¤¤è¡×
¡¡µð¿Í¤Î¥ê¥Á¥ã¡¼¥ÉÆâÌî¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤¬£¶Æü¡¢£Çµå¾ì¤Î¼¼ÆâÎý½¬¾ì¤Ç½©µ¨¥¥ã¥ó¥×µÙÆüÊÖ¾å¤ÎÎý½¬¤ò¹Ô¤¤¡¢º£¥ª¥Õ¤Ë²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤Î¼«¼ç¥È¥ì¤Ë½é»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦»³Àî¤ËÄï»ÒÆþ¤ê¤¹¤ë¤Î¤¬¥ª¥Õ¤Î¹±Îã¤À¤Ã¤¿¤¬¡ÖÎ¾¥ê¡¼¥°¤Î¶¯ÂÇ¼Ô¤Î¼«¼ç¥È¥ì¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¡ÈÅ¾½Î¡É¤ò£²¿Í¤Î»Õ¤ËÁêÃÌ¤·¡¢¾µÂú¤µ¤ì¤¿¡£²¬ËÜ¤Î¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤Ë¤è¤ê¡¢Íèµ¨¤Ï¿·Ãæ¼´¸õÊä¤Î°ì¿Í¡£µð¿Í¤Î£´ÈÖ¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¿ÃË¤Î²û¤ËÈô¤Ó¹þ¤ß¡¢¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò·Ñ¾µ¤¹¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤ò´ü¤¹Íèµ¨¤Ë¸þ¤±¡¢¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤¬Æ°¤¤¤¿¡£½©µ¨¥¥ã¥ó¥×£²ÅÙÌÜ¤ÎµÙÍÜÆü¤Ë¸áÁ°£¹»þ¤´¤í¤«¤é£Çµå¾ì¤Î¼¼ÆâÎý½¬¾ì¤Ø¡£Á°Æü¤Ë¡ÖµÙ¤ó¤Ç¤¤¤ë¥Ò¥Þ¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡×¤ÈÍ½¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿ÄÌ¤ê¡¢µÙÆüÊÖ¾å¤Ç£±»þ´ÖÄ¶¤ÎÂÇ·âÎý½¬¤Ë´À¤òÎ®¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¤Ïº£¥ª¥Õ¤Î¼«¼ç¥È¥ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤¿ÊÖÅú¤Ë¤â¡¢ÉÔÂàÅ¾¤Î·è°Õ¤¬¤Ë¤¸¤ß½Ð¤¿¡£
¡¡¡Öº£Ç¯¤Î¼«¼ç¥È¥ì¤Ï¡¢²¬ËÜ¤µ¤ó¤Î¤È¤³¤í¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥µ¥×¥é¥¤¥ºÉ½ÌÀ¤À¡£¥×¥íÆþ¤ê¤«¤éºò¥ª¥Õ¤Þ¤Ç£·Ç¯Ï¢Â³¤ÇÆ±¤¸²Æì½Ð¿È¤Î»³Àî¤Ë»Õ»ö¡£µð¿Í¤Ë¥È¥ì¡¼¥É°ÜÀÒ¸å¤âÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¹ç¤¦¤Ê¤É»ÕÄï´Ø·¸¤ÏÉÔÊÑ¤À¤¬¡Ö¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï»³Àî¤µ¤ó¤¬¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤ò¥Ð¥ó¥Ð¥óÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï²¬ËÜ¤µ¤ó¡£Î¾¥ê¡¼¥°¤Î¶¯ÂÇ¼Ô¤Î¼«¼ç¥È¥ì¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡ÊÆ¬¤Î¡ËÊÒ¶ù¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¿·¤·¤¤Ä©Àï¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡»Õ¤âÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£»³Àî¤Ëº£¥ª¥Õ¤Î¼«¼ç¥È¥ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁêÃÌ¤¹¤ë¤È¡ÖÏÂ¿¿¤Î¤È¤³¹Ô¤±¤è¡×¤È¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤·¤¿²óÅú¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£²¬ËÜ¤Ø¤ÎÄï»ÒÆþ¤ê»Ö´ê¤Ï¡Ö£±È¯ÌÜ¤Ï¥À¥á¤Ã¤Æ¡×¤ÈºÇ½é¤ÏÃÇ¤é¤ì¤ë¤â¡¢²¿ÅÙ¤âÆ¬¤ò²¼¤²¤¿Ëö¤Ë¡ÖÁ´Á³¡¢¤¤¤¤¤è¡×¡£¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍøÍÑ¤·¤¿¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤ÇÂ¿Ë»¤Ê¥ª¥Õ¤À¤¬Ç®°Õ¤¬¼Â¤ê¡¢¾µÂú¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÁÀ¤¤¤Î°ì¤Ä¤Ï¡¢²¬ËÜ¤Î¡È½À¡É¤ò³Ø¤Ó¼è¤ë¤³¤È¤À¡£Æ±¤¸±¦¤ÎÄ¹µ÷Î¥Ë¤¤Ç¡¢¼éÈ÷¤Ç¤Ï°ì¡¢»°ÎÝ¤Ç¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤¬¤«¤Ö¤ë¡££²¿Í¤Ç¥Î¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö»×¤Ã¤¿°Ê¾å¤Ë¡ÊÆ°¤¤Ë¡Ë¥¥ì¤¬¤¢¤ë¡×¤È£±£¸£¶¥»¥ó¥Á¡¢£±£°£°¥¥í¤ÎÂÎ³Ê¤Ê¤¬¤é·Ú¤ä¤«¤Ê¿È¤Î¤³¤Ê¤·¤ËÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¡£¡Ö¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Ï¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°ÉôÊ¬¤È¤«¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡£°ìÆüÄÌ¤·¤Æ¡¢¤É¤¦¤¤¤¦Æ°¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò³Ø¤Ù¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤¬³Ú¤·¤ß¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤¿¡£ºò¥ª¥Õ¤ÏÀô¸ý¤¬²¬ËÜÁÈ¤Ë½é»²²Ã¤·¡¢¥ê¡¼¥°£²°Ì¤ÎÂÇÎ¨£³³ä£±ÎÒ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤ÈÂç¤¤¯ÈôÌö¡£¥Á¡¼¥àÆâ¤Ç¤Ï¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«Äï»Ò¤ò¤È¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤ë¸×¤Î·ê¤Ç¡¢À®Ä¹¤Î¤¤Ã¤«¤±¤ò¤Ä¤«¤à¡£
¡¡²¬ËÜ¤Î¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤ËÈ¼¤¤¡¢Íèµ¨¤Ï¡Ö£´ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡×¤¬¶õ°Ì¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£¡ÖÂå¤ï¤ê¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤ÉÀäÂÐ¡¢²¶¤¬ÂÇ¤Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÇÆ°¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÇØÈÖ¹æ£µ£²¡£Ä¹Ç¯¡¢µð¿Í¤ÎÂç¹õÃì¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤¿²¬ËÜ¤È¡¢º£µ¨¤«¤éËÜ³Ê³«²Ö¤ÎÃû¤·¤ò¸«¤»¤¿¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡£ÍèÇ¯£±·î¤Ï¡¢¼çË¤·Ñ¾µ¤Î¥×¥í¥í¡¼¥°¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡ÊÆâÅÄ¡¡Âó´õ¡Ë