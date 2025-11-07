日本サッカー協会は６日、年内最後の活動となる国際親善試合・ガーナ戦（１４日・豊田ス）、ボリビア戦（１８日・国立）のメンバー２６人を発表した。本紙既報通り、オーストリア１部ザルツブルクのＦＷ北野颯太（２１）、ベルギー１部シントトロイデンのＦＷ後藤啓介（２０）、同ＧＫ小久保玲央ブライアン（２４）を初招集。２６年北中米Ｗ杯でも採用されるとみられる２６人枠の“最適解”を求め、森保一監督（５７）が世界一を目指して伸び盛りの新たな才能をテストする。

多士済々の森保ジャパンに、またも新顔が加わった。２１歳ＦＷ北野、２０歳ＦＷ後藤の初招集理由を問われた森保監督は「（欧州で）確実に成長を感じさせてもらっています。攻撃のトップ、２列目の選手は既に世界基準のいい選手がいますが、彼らも割って入れる。Ｗ杯に向けて、その後も日本の戦力になってくれるという期待も込めて招集させていただきました」と説明した。

北野は香川、南野らを輩出したＣ大阪出身の技術力あるアタッカーで、今季Ｊ１開幕から４ゴールと結果を残し、６月にはザルツブルクへ。オーストリアでも適応し、リーグ戦１０試合４得点。ここ２試合は連続ゴールと絶好調だ。その逸材について、指揮官は「アグレッシブに攻守に関わっていく。ここ数試合は得点チャンスに絡む、決めるところでも欧州で自信を深めている」と高評価。森保ジャパンではシャドー（１トップ後方）での起用が予想される。

後藤は森保ジャパンのＦＷ陣では最長身となる１９１センチのストライカー。磐田から２３年１１月にベルギーの名門アンデルレヒトへ。今季期限付き移籍したシントトロイデンで定位置をつかみ、リーグ戦１１試合３得点を挙げている。「試合の流れ全般に関わる運動量が多い。攻守に関わって、最後に点が取れるのが彼のいいところ」と森保監督。１トップを務めるエース格の上田らとは違う特長を出せるかが生き残りの鍵だ。後藤はクラブを通して「物おじせずにいろんな選手とコミュニケーションを取りながら、他の選手が積み上げてきたものを早く理解できるようにしていきたい。ゴールという目に見える結果を残したい」とコメントした。

世界一を目指す北中米Ｗ杯へ、新たな武器が加わるのか。森保監督は若き才能について、会見中に２度「今後の期待を込めて」という言葉を使った。若手の急成長は、歴史的勝利を挙げた１０月のブラジル戦（３〇２）で躍動した２２歳ＤＦ鈴木淳らも示してきた。Ｗ杯出場権を獲得しているガーナ、大陸間プレーオフに回っているボリビアをホームで迎え撃つ２５年最後の２連戦が重要なテストになる。（金川 誉）

〇…昨夏のパリ五輪で８強進出に貢献したＧＫ小久保も、今回Ａ代表に初選出された。ナイジェリア人の父、日本人の母を持つ身長１９３センチの大型ＧＫはシュートセーブ能力が高く、所属するシントトロイデンでは今季全１３試合に先発し、４位と好調のチームを支えている。クラブを通して、「本当に驚きました。初招集なので、まずはチームをしっかりサポートして、後ろから貢献できるように頑張りたい」と意気込んだ。

◆長友ら外れる

日本サッカー協会は６日、都内で日本代表のメンバー２６人を発表した。１０月の活動からは天皇杯準決勝（１６日）を控えるＤＦ長友佑都（ＦＣ東京）、ＭＦ相馬勇紀、望月ヘンリー海輝（ともに町田）、ＧＫ大迫敬介（広島）を含め、けがのＭＦ伊東純也（ゲンク）らが外れた。けがのＭＦ三笘薫（ブライトン）も連続で選外。森保監督はチームの精神的支柱である３９歳・長友の不在について「誰か一人が欠けたからということではなく、全ての選手がリーダーシップを発揮してもらういい機会」と捉えた。