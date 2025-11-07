俳優の福士蒼汰（３２）が来年１月期のフジテレビ系連続ドラマ「東京Ｐ．Ｄ．警視庁広報２係」（火曜・後９時）に主演することが６日、分かった。２３年ぶりに同局連ドラに出演する緒形直人（５８）と初タッグを組む。

警察組織の情報の全てが集まる「広報課」に焦点を当てた珍しい作品。１係が庶務と音楽隊、２係が報道担当、３係がドラマへの協力やバラエティーなどのメディア露出を担当するが、福士は捜査一課の刑事に憧れながら、広報課２係に異動となる今泉を演じる。

対外的にはメディアとの交流を通じて、時に利用し、時に情報をリークしてコントロールを試みるなど、一筋縄ではいかない仕事を担うが、今泉は、過去に起きた事件のトラウマで記者に対して不信感があり、複雑な思いを抱く役どころだ。

福士は「あまり知られていないことをドラマ化するのは面白いと思う。（広報の仕事の）裏側やメディアとのつながりを知ることができて（台本を）面白く読ませていただきました」。自身は「恋仲」以来１１年ぶりの同局連ドラ主演に「驚きました。今回（約）１０年ぶりに帰ってきて、緒形直人さんとご一緒できるので、また違った自分を見せることができるのでは」と期待を込めた。

緒形は２係の係長・安藤役。酒好きで宴会好きだが、元捜査一課の刑事らしく洞察力が鋭い切れ者。未解決事件で、ある過去を抱えている。

０３年の「僕だけのマドンナ…ａｎｄ Ｉ Ｌｏｖｅ Ｈｅｒ」以来となる同局連ドラ出演に「これだけ社会派な内容のドラマはなかなかない。いいドラマを福士くんと作っていきたい」と気合十分。デビュー作が同局製作の映画「優駿 ＯＲＡＣＩＯＮ」（１９８８年）とあって「実は僕はフジテレビ出身の俳優です！（笑）。久しぶりのフジテレビドラマ、頑張りたい」と意気込んでいる。

〇…今作は複数の脚本家が集まり、全体のストーリー、構成を共同で執筆するライターズルーム方式を採用。リアリティーにこだわり、元警視庁担当記者、報道記者が原案者となっている。タイトルの「Ｐ．Ｄ．」は「Ｐｏｌｉｃｅ Ｄｅｐａｒｔｍｅｎｔ」の略。