阪神・藤川球児監督（４５）が５日、ヘッドコーチを据えた新体制での球団初のセ・リーグ連覇を誓った。この日、今季１、２軍打撃巡回コーディネーターを務めた和田豊氏（６３）のヘッド就任を発表。指揮官は「連覇するために何が一番必要か。阪神の９１年目に９０年の歴史を生かす。突き破るには全勢力をかけて勝ちにいく。オールタイガースで」と、取材中に「連覇」という言葉を６度繰り返して熱弁した。

就任１年目の今季はヘッド不在で、各部門にチーフ格を置いて自ら意見を吸い上げた。だが、「２周目は簡単なようで迷いやすい」と現状維持を拒んだ。２日前に「連覇のために力を貸してください」と打診。周囲も驚く、急転直下の人事だった。期待する役割は「言えないです」としたものの、「情熱をすごく強くもっていらっしゃる」と表現した元１軍監督の存在は、あらゆる面でプラスに働く。

来シーズンは３月２７日に巨人との開幕戦（東京Ｄ）を迎える。「昨日、（巨人の）阿部監督が『チームづくりをしています』と言っていました。阪神タイガースも今、全く同じ状況です。戦い方は変わりません」。首脳陣に新たな風を吹かせ、快挙に挑む。（小松 真也）

〇…藤川監督は糸井スペシャルアンバサダー（ＳＡ）を秋季キャンプに呼ぶことを明かし、野手に転向した西純らへの助言を期待した。「（糸井ＳＡは）かなり追い込んで練習していた選手ですから。すごく選手が受け入れやすい」。昨年の春季キャンプに続き、“特命コーチ”による超人エキスの注入を心待ちにした。チームは西武を戦力外になった元山飛優内野手の獲得調査にも動くなど、若手育成と戦力補強を進めていく。