今季、５６勝８４敗３分で最下位に終わったロッテはサブロー新監督を迎え、初の秋季都城キャンプを行っている。「昭和のキャンプ」を掲げて連日、日が暮れるまで練習。指揮官と１３年から４年間、ともにプレーした元ロッテ、中日の加藤翔平記者が、ただの“地獄”ではない、サブロー流の練習法とその狙いを「見た」―。

練習を終えた野手の手は、連日の振り込みで赤く染まり、帰りのバスに乗り込む足取りも重い。それでも表情には充実感が漂っていた。

就任初のキャンプ。はっきりとサブローカラーが打ち出されていた。通常のキャンプと異なる点は主に２つ。

〈１〉練習開始時間

通常、キャンプの朝は早く早出は午前８時、全体練習同９時がスタンダード。それが早出は同９時４５分、全体練習は投手が同１０時、野手は同１１時と遅く、午後６時頃まで続く。そして練習開始前には２日に１回のウェートトレーニングが義務付けられ、体を追い込んでいる。トレーニングコーチの１人は「体が元気な状態で回数もできるのでいい。練習後のクタクタな状態だとなかなか追い込むのは難しい」と効果を期待する。栄養士も帯同し補食も充実。開始が遅い分、睡眠時間を確保できるため、疲労回復とけが予防にもつながる。

〈２〉ランニング

いわゆる走るだけのメニューは投手には課されているが、野手はほぼない。代わりに、フリー打撃中の走塁練習を打球判断やベースターンを意識しながら、１人１０周以上行っている。２２年盗塁王の高部は「普通に走るよりも、体への負荷が大きくてきつい」と話した。練習前のウェートトレーニングにより、体の張りもある中で実戦的な練習＋強化と、効率的に行われている。

打撃練習でとにかく振る量を確保。バントやエンドランなどのチーム打撃も組み込まれ、サインプレーの確認にも余念がない。第１クールに行っていた連続ティーは、第２クールから１０球×１０セットのフルスイングティーと約１２０球のハーフ打撃に変更され、抜いたスイングは許されない。福浦２軍監督が一球一球、下半身の力の入り具合を確認する場面もあった。

選手が口にしたのは「サブさん（サブロー監督）の指導に応えたい」という言葉。私も現役時代、何度も声をかけてもらい尊敬していた。ロッテ時代の１４年、打撃で悩んでいた私はＺＯＺＯ（当時ＱＶＣ）浴室の脱衣所で「そこで打つ格好してみい」と声をかけられた。指導は１時間に及び、親身に話を聞いてくれた。お互いタオル１枚の状態で時刻は午前０時過ぎ。翌日の試合で３安打すると「裸で頑張ったかいがあったやんけ。神様は見てるなあ」と笑ってくれた。引退を決め、電話で報告した際には「１２年よう頑張ったな。ほんまお疲れさん」と言われ、自然と涙があふれた。厳しい雰囲気と言葉の中に、温かみがある。選手もそれをわかっているはずだ。

選手の体調管理も兼ねた「昭和×令和」のハイブリッドキャンプだが、成果が来年すぐに出るとは限らない。それでも個々の頑張りは必ず生きてくる。近い将来、都城で汗を流した若手が中心となり、サブロー監督が胴上げされる姿を見てみたい。