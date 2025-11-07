U-17ワールドカップは11月6日に第2節が行われ、U-17日本代表はU-17ニューカレドニア代表と対戦。試合は0−0のスコアレスドローに終わった。



日本は初戦のモロッコ戦から先発を8人変更。DFメンディー・サイモン友（流通経済大柏高）や、F竹野楓太（神村学園高）、FWマギージェラニー蓮（琉球U-18）らが先発に名を連ねた。



前半から日本が押し込む展開となったが、ニューカレドニアの守備に跳ね返されて得点を奪えず前半を0-0で終えると、73分、マギージェラニー蓮がペナルティエリア手前で転倒。監督からのリクエストでビデオ判定が行われるフットボール・ビデオ・サポート（FVS）の結果、ペナルティエリアの外でのファールとされPKは与えられず。ペナルティエリア手前のサイドからのFKとなり、瀬口大翔がピンポイントクロスを送るとゴール前からメンディーが頭で合わせたが、枠の上に外してしまった。



以降も得点を奪えなかったU-17日本代表。試合は0−0のドロー決着となり、これで1勝1分勝ち点4の結果。日本はGL最終節で決勝トーナメント進出を確定させたポルトガルと対戦し、引き分け以上でGL突破が確定。敗れた場合でもニューカレドニアがモロッコに勝利し得失点差を上回らなければ決勝トーナメント進出が確定する。





