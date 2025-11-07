

東武鉄道の9000型。同社初のステンレス車両だ（記者撮影）

今では全国の鉄道で当たり前の存在となっている、銀色のステンレス製電車。1950年代から採用していた鉄道もあったが、本格的に広まったのは80年代以降だ。全国の鉄道各社が相次いで導入し、銀色の電車は瞬く間に日常風景となった。

そのころステンレス車両の導入を始めた鉄道の1つが東武鉄道。同社初のステンレス車両は、81年に東上線に登場した「9000型」だ。地下鉄との相互直通運転に備えて導入し、93年までに10両編成8本が造られた。2023年に引退した最初の1本を除き、いまも7本が地下鉄有楽町線や副都心線直通列車などでバリバリの現役だ。

東武初のステンレス車両

東武のステンレス車両は、銀色の車体の窓下に「ロイヤルマルーン」と呼ぶ赤茶色の帯が入っている。このデザインの始祖が9000型だ。

9000型は試作車として1本目の「9101」編成が81年に登場し、しばらくの間は東武唯一のステンレス車両だった。当時の東上線は肌色のような「セイジクリーム」色の電車の時代。黒っぽい屋根とクリーム色の車体から「カステラ電車」と親しまれた旧型車両7800系もまだ走っていた。

そんな中に現れた銀色の電車はかなりのインパクトがあったようだ。東武鉄道車両部車両企画課主任の泉川友彦さんは、当時中学生。「床が木製のナナハチ（7800系）が堂々と走っていた時代、本当にピカピカの車両が登場して、東武はすごい車両を入れたなとびっくりした」とそのころの思い出を語る。

9000型は東武初のステンレス車であっただけでなく、ほかにもさまざまな新機軸を盛り込んで造られた。

先頭車両の正面は、中央に貫通扉のある左右対称の形だったそれまでの東武車両と大きく異なり、運転席のある右側の窓を大きくした左右非対称のデザインを採用した。前照灯と尾灯を縦に並べた四角いライトも特徴だ。



正面は運転席のある右側の窓が大きい左右非対称のデザインだ（記者撮影）

「ソフトな外観」のステンレス車両

車体は当時のステンレス車両では一般的だった波状の「コルゲート」が目立つが、コルゲートのない窓の周りなどはつやを抑えた「ダルフィニッシュ」仕上げで、ギラギラとメタリック感のあった黎明期のステンレス車両と比べて落ち着いた雰囲気になった。

登場時のパンフレットには「ステンレスにありがちなつめたい感じを除去し、ソフトな外観となるよう配慮」したとある。



9000型の側面。「ソフトな外観となるよう配慮した」というステンレス車体だ（記者撮影）



床下の「主チョッパ制御装置」（記者撮影）

外観だけでなく制御システムの面でも従来の車両から大きく進化し、省エネルギーの「主回路チョッパ制御」を搭載。ブレーキも、東武で初めて電気信号で制御する「電気指令式」を採用した。同社で初めての10両固定編成の車両でもあった。

9000型は、試作車の9101編成が81年に登場した後、導入の目的である地下鉄有楽町線との相互直通運転が始まる87年までは1本だけの存在だった。



登場時の9101編成。クリーム色の8000型と並んだ姿（写真：東武鉄道）

同年に有楽町線乗り入れに向けて、試作車から得た結果を反映した量産車の9102〜9107編成が6本登場。その後、93年にもう1本の9108編成が増備され、全8本の陣容となった。

「銀色にマルーン帯」が新世代の顔に

この間に、東武は地下鉄に乗り入れない地上線用の車両として、ステンレス車両の「10000型」（83年登場）や「10030型」（88年登場）などを東上線や伊勢崎線などに大量投入。伊勢崎線の地下鉄日比谷線直通車両もステンレス製の「20000型」に置き換えた。

いずれも銀色の車体にロイヤルマルーンの帯を入れた9000型と同じカラーリングで、このデザインは97年登場の「30000系」まで引き継がれ、東武の通勤電車の新たな顔となった。



9000型と10030型（奥）。銀色の車体にロイヤルマルーンの帯を入れたデザインは9000型から始まった（記者撮影）



銀色の車体にロイヤルマルーンの帯を入れた10000型（左）と10030型（記者撮影）

9000型はその用途のため東上線にしか存在せず、全部で8本・計80両と、巨大私鉄の東武の中では少数派。同じ車体で制御システムの違う9050型を含めても10本のみだ。だが「少ないのにバリエーションが多いのが9000型の特徴」と泉川さんはいう。車体の基本的なデザインは変わらないが、細かい部分が異なるのだ。

すでに引退した試作車の9101編成は、東武の車両では一般的に側面の真ん中にある行先・種別表示器が車両の端にあったほか、屋根上には1両当たり4つの冷房装置が個別に並んでいた。量産車は表示器が車体中央にあり、冷房装置は台数こそ4つで同じだが、一体のキセ（カバー）で覆われているため1つに見える。



朝霞―和光市間を走る9101編成。側面の中央に行先表示器がない（写真：東武鉄道）



9000型量産車の側面。屋根上に4台の冷房装置があるがカバーされて一体に見える（記者撮影）

そして93年に登場した最後の編成、9108編成は、側面のコルゲートがない。ステンレス車両の製造技術が進化し、当時はすでにコルゲートのない車両が一般的になっていたためだ。

初採用の新機軸を盛り込んだ試作車、その結果をフィードバックした量産車、そして技術の進化を反映した最後の編成と、9000型は時代の変遷を映した車両といえる。

「副都心線直通」で大きな変化

登場からすでに40年近くが経った9000型だが、外観で車両形式がわかる鉄道ファンは別として、一般の利用者はそれほどのベテラン車両だとは思わないかもしれない。現在走っている7本、9102〜9108編成は車内を大幅にリニューアルし、一見すれば新型車両と大差ないからだ。



車内はリニューアルされ、近年の新車と変わらない雰囲気（記者撮影）

9000型の歴史で大きな転機となったのが、2008年に始まった地下鉄副都心線との相互直通運転だ。前年から直通に対応するための工事を実施し、その際に車内もリニューアルした。

副都心線はATO（自動列車運転装置）を使用するため、乗り入れる車両も装置を取り付ける必要がある。このためのシステムを車両に搭載し、運転台の機器類も大幅に変更。もともとは加速のためのマスコンとブレーキのハンドルが別々の2ハンドルだったのを、現在の新車と同様のワンハンドルマスコンにした。



運転台は副都心線乗り入れ対応工事の際にワンハンドルマスコンに変わった（記者撮影）

「ATO」試運転の思い出

車両企画課主任の泉川さんはこの当時、技術助役として9000型の検査や試運転にあたった。とくに忘れられないのは、ATO装置を搭載した後の初の試運転の添乗だという。東武線内ではATO装置の試験ができなかったため、試運転は東京メトロ線内で行った。「試運転はたくさん経験してきたが、他社線内では初めて。一番緊張した試運転だった」と話す。

「運転士がボタンを押すと出発してカーブに入れば減速、直線に入れば自動で加速。和光市駅から地下に入って、最初の地下鉄成増で駅にピタッと止まったときにはびっくり。ドアを開いて停止位置を確認するんですが、本当にぴったりで感動しました」。さまざまな準備を重ねて実施したATOの試運転の緊張感と達成感は今も忘れられないという。



副都心線直通対応は9000型の大きな転機になった。「快速急行 元町・中華街行き」を表示した姿（記者撮影）

一方、大幅に変わった機器類や内装と対照的に、車体は車外放送用のスピーカーを後から取り付けた程度で登場時からほとんど変わっていない。ステンレス製の車体は頑丈で、「車体はとてもしっかりしている」と泉川さんは話す。

ただ、登場時はハイテクだった「主回路チョッパ制御」も今では古い技術となり、電子部品などの調達や交換は難しくなっている。23年には、副都心線対応工事を行わなかった試作車の9101編成が廃車され、現役の車両も26年から投入する新型車両「90000系」によって置き換えられる予定だ。



地下鉄直通などで活躍を続ける9000型（記者撮影）

「エポックメイキングな少数派」

「少数派ですが本当にエポックメイキングな車両」と泉川さんは9000型を評する。本線の車両に関わってきた車両企画課の松田朋之さんも、「本線にはATO改造などここまでいろいろな経歴を経てきた車両はないのでは。東武のステンレス車の礎として、先人が造った車両がよかったからできたことだと思う」と語る。



東武鉄道車両部車両企画課主任の泉川友彦さん（左）と同課の松田朋之さん。指さしているのは9000型のブレーキ装置。泉川さんはブレーキ関係の経験が深い（記者撮影）

新車の90000系も含め、21世紀に入ってからの東武車両はアルミ製車体に移行しているが、銀色の車体にマルーン帯のステンレス車両は80〜90年代に大量に導入され、東武の一時代を築いた。その基礎となった9000型にも、静かに終着駅が近づきつつあるようだ。



（小佐野 景寿 ： 東洋経済 記者）