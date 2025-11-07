「どんだけ強いねん」「対戦怖いんですけど」日本がGS最終戦で戦う欧州王者が凄まじい！アフリカ覇者を６−０粉砕、２戦12発の破壊力にネット戦慄！「えぐいな」「モロッコをチンチンにしてる」【U-17W杯】
現地11月６日、カタールで開催されているU-17ワールドカップのグループステージ第２節で、日本と同じB組のポルトガルが、モロッコと対戦。６−０で圧勝を飾った。
20分に先制した欧州王者は、22分、29分と続け様にネットを揺らすと、44分にもPKで加点。後半にも２点を奪ってアフリカ王者を圧倒した。
ポルトガルは初戦でも、日本が第２節でスコアレスドローに終わったニューカレドニアに６−１で大勝していた。
２試合で12ゴール。日本がグルーステージ突破を懸けて第３節で対戦する相手の凄まじい破壊力に、インターネット上では次のような声が上がった。
「どんだけ強いねん！」
「えぐいな...」
「強すぎる」
「後半18分でモロッコに６−０で勝ってるポルトガルはなんなん...？戦いたくなさすぎる...」
「対戦怖いんですけど」
「ポルトガル強い...仕上げるの早く無いw モロッコをチンチンにしてる」
「ほんとにやばい強いな」
運命のグループステージ最終戦は、11月９日に開催される。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
