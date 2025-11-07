決勝トーナメント進出を一番乗りで決めたU-17ポルトガル代表。(C)Getty Images

写真拡大

　現地11月６日、カタールで開催されているU-17ワールドカップのグループステージ第２節で、日本と同じB組のポルトガルが、モロッコと対戦。６−０で圧勝を飾った。

　20分に先制した欧州王者は、22分、29分と続け様にネットを揺らすと、44分にもPKで加点。後半にも２点を奪ってアフリカ王者を圧倒した。

　ポルトガルは初戦でも、日本が第２節でスコアレスドローに終わったニューカレドニアに６−１で大勝していた。
 
　２試合で12ゴール。日本がグルーステージ突破を懸けて第３節で対戦する相手の凄まじい破壊力に、インターネット上では次のような声が上がった。

「どんだけ強いねん！」
「えぐいな...」
「強すぎる」
「後半18分でモロッコに６−０で勝ってるポルトガルはなんなん...？戦いたくなさすぎる...」
「対戦怖いんですけど」
「ポルトガル強い...仕上げるの早く無いw モロッコをチンチンにしてる」
「ほんとにやばい強いな」

　運命のグループステージ最終戦は、11月９日に開催される。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【記事】「やはり日本はすごい」「アジア最強だ」アフリカ王者に快勝した日本に韓国驚嘆！「日本だけがアジアで成長しているようだ」【U-17W杯】