ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は３０３ドル安 ナスダックは１．３％の大幅安
NY株式6日（NY時間14:10）（日本時間04:10）
ダウ平均 47007.96（-303.04 -0.64%）
ナスダック 23188.34（-311.46 -1.33%）
CME日経平均先物 50425（大証終比：-435 -0.86%）
欧州株式6日終値
英FT100 9735.78（-41.30 -0.42%）
独DAX 23734.02（-315.72 -1.31%）
仏CAC40 7964.77（-109.46 -1.36%）
米国債利回り
2年債 3.559（-0.070）
10年債 4.085（-0.074）
30年債 4.683（-0.055）
期待インフレ率 2.286（-0.025）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.650（-0.023）
英 国 4.433（-0.030）
カナダ 3.104（-0.062）
豪 州 4.366（+0.053）
日 本 1.680（+0.023）
NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝59.32（-0.28 -0.47%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3995.40（+2.50 +0.06%）
ビットコイン（ドル）
101813.63（-1845.54 -1.78%）
（円建・参考値）
1558万4612円（-282497 -1.78%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
