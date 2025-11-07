NY株式6日（NY時間14:10）（日本時間04:10）
ダウ平均　　　47007.96（-303.04　-0.64%）
ナスダック　　　23188.34（-311.46　-1.33%）
CME日経平均先物　50425（大証終比：-435　-0.86%）

欧州株式6日終値
英FT100　 9735.78（-41.30　-0.42%）
独DAX　 23734.02（-315.72　-1.31%）
仏CAC40　 7964.77（-109.46　-1.36%）

米国債利回り
2年債　 　3.559（-0.070）
10年債　 　4.085（-0.074）
30年債　 　4.683（-0.055）
期待インフレ率　 　2.286（-0.025）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.650（-0.023）
英　国　　4.433（-0.030）
カナダ　　3.104（-0.062）
豪　州　　4.366（+0.053）
日　本　　1.680（+0.023）

NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝59.32（-0.28　-0.47%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3995.40（+2.50　+0.06%）

ビットコイン（ドル）
101813.63（-1845.54　-1.78%）
（円建・参考値）
1558万4612円（-282497　-1.78%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ