ボートレース浜名湖の開設72周年記念「G1浜名湖賞」は6日、4日目を終了。きょう7日の5日目は10〜12Rで準優勝戦が行われる。注目レースは12Rだ。

枠なりで落ち着きそう。茅原が強出足を生かしてイン逃走。トップの座を守り抜く。1番差しは定松。直線勝負に持ち込めれば勝機はあるが、差し足がどうか。外を握るのは上田。スタートは地元の菊地が基準。一撃に警戒だ。

＜1＞茅原悠紀 予選首位なんて、そんな凄い足ではない。出足はいい方だと思う。回り足も悪くない。

＜2＞定松勇樹 1号艇だったので足全振りから、少し操縦性の方に寄せた。足はバランス取れていい。エンジンを思えば出せていると思う。ただ（原田）幸哉さんとか、準優に入ると目立つことはないと思います。

＜3＞上田龍星 足はターン回り中心に中堅上位。いい人には伸びられるけど、直線も普通は十分ある。回り過ぎていたので微調整。

＜4＞今垣光太郎 前半は重たくて伸びなかったので、後半は新品リングに交換。バランス型で回れる感じ。

＜5＞菊地孝平 回していって失敗。余計だった。舟の向きが悪かったし、引き波を越える感じも良くない。足は本当に普通だけど、十分にレースはできる。

＜6＞河合佑樹 トルク感がなくてカカリが心配。もう少しペラで求めたい。足はバランス型で普通くらい。