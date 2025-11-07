5人組ダンスボーカルグループ「M!LK（ミルク）」のメンバーで俳優の佐野勇斗（27）が6日に放送されたTBS系「櫻井・有吉 THE夜会」（後9・50）に出演。就寝前のルーティンを明かした。

この日は「真夜中なのに忙しい独身女性」と題して放送された。スタジオトークで佐野は自身の“真夜中ルーティン”について、（1）風呂のボタンを押す（2）着替え（3）お風呂＆台本を覚える（4）筋トレ（5）カラオケ（6）お香を焚いてストレッチと紹介した。

入浴後にすぐ筋トレをしていることを明かすと、お笑いコンビ「アンタッチャブル」柴田英嗣は「お風呂入った後に筋トレするの?」とびっくり。「汗かくほどやらない」と伝えられるも、納得できず「やっぱ…キレイであってほしい」と不満を漏らした。

この佐野のルーティンを同番組が睡眠研究家の専門家に聞いたところ「睡眠の観点からはルーティンの順番がめちゃくちゃ間違ってます」と指摘されたという。

専門家からは「お風呂でリラックスしようとしているのに、筋トレやカラオケなどの興奮材料を与え、起きるように仕向けてしまっている」とされ、「筋トレ、カラオケをお風呂の前にすることで睡眠の質が向上する」とアドバイスされた。