早く返信したくなる＆会いたくなる。大好きな彼を夢中にさせる「LINEテク」
LINEは現代の恋愛において欠かせないツール。上手に活用できれば、会えない時間も２人の距離を縮めるチャンスになるんです。そこで今回は、大好きな彼を夢中にさせる「LINEテク」を紹介します。
彼の良いところを見つけて伝える
男性って実は、女性が思っている以上に褒められることに飢えているんです。日常生活では「すごいね」「素敵だね」なんて言葉をかけてもらう機会が少ないから、あなたからの何気ない褒め言葉がとても印象に残るもの。なので、彼の頑張りを認める言葉を積極的に送ってみてください。また、性格面を褒めるのも効果的です。
彼の好きなことに興味を示す
男性は自分の趣味や興味のあることについて語るのが大好き。普段はクールに見える彼でも、好きなことの話になると目を輝かせて話してくれるはずです。なので、彼の好きなことに興味を示すと、きっと嬉しくなって詳しく教えてくれるでしょう。そうなると、「今度教えてもらえませんか？」などと自然にデートの提案につなげることもできちゃいます。
男性のペースに合わせる
LINEで一番大切なのは、お互いにストレスを感じない自然なやり取り。長文すぎるメッセージは相手を疲れさせてしまうし、短すぎると素っ気ない印象を与えてしまうでしょう。なので、男性が送ってくるメッセージの長さに合わせて、適度な長さで返信するのがベスト。返信のタイミングも、すぐに返しすぎず、でも遅すぎず、彼のペースに合わせることが大切です。
LINEでのやり取りはテクニックも大事ですが、一番大切なのは男性のことを思いやる気持ち。気になる彼が楽しくやり取りできるように仕向けることで、きっと素敵な関係に発展していくはずですよ。
