松岡昌宏が“ちょっと惚れちゃう”女性語る「『うわ〜、カッコいいな！』って思う」
元TOKIOの松岡昌宏（48歳）が、11月2日に放送されたバラエティ番組「松岡の北の夕飲み」（北海道文化放送）に出演。「ちょっと惚れちゃう」女性について語った。
「松岡の北の夕飲み」は、北海道生まれの松岡が、北海道のウマい食と酒を求めて街を歩き、北海道民ともふれあう、北海道尽くしの“飲み歩きバラエティ番組”。4週連続の最終回となる今回は、“第2のススキノ”とも呼ばれる北区最大の繁華街「北24条」の飲み屋を訪れた。
ぶらりと立ち寄ったお店で、主に北海道で水揚げされる魚・八角の干物に舌鼓を打つ松岡。そして「オレ、子どもの頃さ、周り漁師さんがたくさんいたからさ、魚を残すってことが許されなかった。『オレたちが命懸けで獲ってきたものを、ちゃんと食え』っていう」と話す。
そのため「だから今でもそうなんだけど、酒飲んで言う話じゃないんだけど…まあ酒飲まなきゃ言わない話なんだけど（笑）。魚をキレイに食べられる女性を見ると、ちょっと惚れちゃう。『おお！ちゃんとしてるな！』って思う。『すげえな！』って。キレイに魚を召し上がる女性を見ると、『うわ〜、カッコいいな！』って思う」と語った。
「松岡の北の夕飲み」は、北海道生まれの松岡が、北海道のウマい食と酒を求めて街を歩き、北海道民ともふれあう、北海道尽くしの“飲み歩きバラエティ番組”。4週連続の最終回となる今回は、“第2のススキノ”とも呼ばれる北区最大の繁華街「北24条」の飲み屋を訪れた。
そのため「だから今でもそうなんだけど、酒飲んで言う話じゃないんだけど…まあ酒飲まなきゃ言わない話なんだけど（笑）。魚をキレイに食べられる女性を見ると、ちょっと惚れちゃう。『おお！ちゃんとしてるな！』って思う。『すげえな！』って。キレイに魚を召し上がる女性を見ると、『うわ〜、カッコいいな！』って思う」と語った。