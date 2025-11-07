79歳の米大物女性歌手、39歳恋人との“40歳の年の差”批判を一蹴

シェール（79歳）が、“40歳の年の差”を批判されている恋人のアレクサンダー・エドワーズ（39歳）と「大いに楽しんでいる」と反論している。



およそ3年前から音楽業界関係者のアレクサンダーと交際しているシェールは、その年の差が問題だと感じたことは一度もないという。



「CBSモーニングス」出演時に、年の差批判についてたずねられると、「関係ないわ」「その人たちが私の人生を生きているわけじゃない。私たちの関係がどんなものかなんて誰にも分からない。私たちはただ大いに楽しんでる」と答えた。



そして、アレクサンダーも年の差を気にしていないとして、「彼は『君は年を重ねても、気持ちが若いから』って言っている」と続け、「私たちは笑いが絶えないの。ただ、彼のことを愛してる。彼はとても美しく、才能ある人。私が会った中で、最も才能のある人の1人だわ」と称賛した。