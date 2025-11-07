Snow Man深澤辰哉・佐久間大介・向井康二、お揃いバスケユニフォーム姿で新CM出演 華麗なシュートも披露
【モデルプレス＝2025/11/07】Snow Manの深澤辰哉、佐久間大介、向井康二が出演する「スポットバイトル」の新テレビCM 「レギュラーバイトはバイトル」篇（15秒）、「好きを仕事に」篇（15秒）が、11月7日より全国放映される。
【写真】Snow Manメンバー、ユニフォーム姿でバスケ 華麗なシュート決める
新テレビCMは、バスケットボールをしながら自分に合う働き方や仕事探しの悩みを相談し合う日常ドラマ仕立てとなっており、働き方やアルバイト選びに悩みを抱えている役を向井、向井の悩みに共感し寄り添う役を佐久間、そんな2人に的確な助言をする役を深澤が演じる。3人による個性豊かな熱演も見どころとなっている。
「おはようございます！」「お願いします！」と元気な挨拶とともに、赤いバスケットボールのユニフォームに身を包んだ深澤、佐久間、向井の3人が撮影スタジオに登場。時折ジョークを交えながら、リラックスした様子で撮影がスタートした。向井がシュートをするシーンの撮影では、放ったボールがリングに触れることもなく「スポッ」とゴールへ。あまりに華麗なシュートに、その場にいた佐久間、深澤だけでなくスタッフも一瞬息をのみ、直後に拍手喝采が起きた。
撮影の合間には、向井がアルバイト選びで悩む様子をリアルに演じてみせたり、深澤が指先でボールをクルクルと回しながらセリフを唱えたり、音楽に合わせてシュートをするシーンで佐久間が8カウントで調子を合わせるなど、終始和気あいあいとした雰囲気で撮影が進む。
前作同様、CMの軽快で印象的なメロディに合わせて「スポバダンス」を踊るシーンでは、練習を数回しただけですぐに本番へ。3人は息ピッタリな「スポバダンス」を披露すると、「完璧！」「120点」「いや500点！」と互いの“Good Job”を称え合っていた。3人の楽しげなチームワークが、そのままCMの明るい雰囲気を作り上げていることがうかがえる撮影となった。（modelpress編集部）
Q：今回のCM撮影を終えての感想は？
深澤：（「レギュラーバイトはバイトル」篇について）有名なあの踊りとメロディですよ。
向井：（踊りが）めっちゃかわいかったよ。
佐久間：かわいすぎた。（CMを見た）みんなが「かわいい」って言ってくれるのがわかってる。
深澤：すごく楽しく撮影させていただきました。
Q：新CMの見どころ、注目して欲しいポイントを教えてください。
佐久間：（「好きを仕事に」篇のゴールシーンについて）3人でシュートを決めるシーンは大変でした。
向井：この前はいろんな職業をやったじゃないですか、今回はバスケの格好で。
深澤：僕はずっとバスケをやってきたので。意外だったのは、康二はなんとなく球技はできると思ってたんですよ。でもね、さっくん（佐久間さん）が意外と球技だけはできないじゃないですか。でも見たら、上手くなってて。
佐久間：今回、先生が来てくれているんですよ。先生の動きをめちゃめちゃトレースしてやったら、ちょっと上手くなった。
向井：俺、一個入ってない？一発で。
深澤：入ってました。
向井さん：入った時にちゃんとリアクションして。
佐久間：リングにも当たらずに、康二が投げたのがスッと入ったんですよ。すごすぎて、俺たちノーリアクションで終わるっていうね。
Q：ご自身の体験として、「経験・チャレンジしてみたら、（結果的に）好きになったことを教えてください。
深澤：（向井さんの）カメラとかも趣味だったわけじゃん。それが気づいたらいろいろ仕事にもつながってきたりとか。メンバーの写真を撮るみたいなのも、まさにこのことですよね。
向井：やってみると意外とハマっちゃいますよね。僕はいっぱいあります。キャンプ。あとスノボもそうですし。
佐久間：多趣味だよね、ゴルフも仕事につながっているから。
向井：そうなんです。だからいろいろとね、とりあえずやってみた方がいい。
佐久間：自分に合うものはやっぱり経験しないと探せないもんね。
深澤：佐久間さんはそれこそ、元々アニメが好きで。今となっては声優さんをやられたりとか、声のお仕事につながってますからね。
佐久間：あとはやっぱり、動物が好きだったりとか、動物に関わりたいなと思ったら、そういうお仕事とかもいろいろあったりするよね。ありがたいよね。
【Not Sponsored 記事】
◆深澤辰哉・佐久間大介・向井康二、新CMでバスケに挑戦
◆深澤辰哉・佐久間大介・向井康二インタビュー（※一部抜粋）
