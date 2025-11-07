女優の沢尻エリカ（39）が、来年1月に舞台「ピグマリオン―PYGMALION―」で主演を務める。昨年、舞台デビューとなった主演舞台「欲望という名の電車」以来の作品で「映像では味わえない世界観、それをぜひ体験してもらいたい」と力が入っている。

1925年のノーベル文学賞受賞者で、英劇作家バーナード・ショーの名作喜劇。人気ミュージカル「マイ・フェア・レディ」や映画「プリティ・ウーマン」の原作としても知られる。貧しい花売り娘が天才言語学者と出会い、言葉遣いやマナーを教わって洗練されたレディーになっていく物語で、沢尻は主人公イライザを演じる。

2005年の映画「パッチギ！」の素朴な美少女役で女優の道を切り開いた沢尻だが、イベントやテレビでの発言を巡って騒動になったこともあった。イライザも努力を重ね、時にトラブルを起こしながら、舞踏会でもひときわ輝くレディーへと変身していく。そんな2人について、舞台関係者は「どこか重なる部分が多い。沢尻さんだからこそ演じられるイライザが楽しみ」と期待する。沢尻も「このイライザの成長ストーリーは作品の見どころなので、注目していただけましたら」とアピールしている。

沢尻は昨年の舞台「欲望…」で4年ぶりに活動再開。先月にはスポーツアパレルブランド「DIG」の設立発表会に出席し、1年8カ月ぶりに姿を見せた。来年2月公開の映画「＃拡散」に出演することも決まっている。関係者によると、あらゆる仕事のオファーが殺到しているといい、今後の活躍にも注目が集まる。

六角精児（63）、A.B.C―Zの橋本良亮（32）らも出演。舞台は来年1月20日から2月8日まで、東京建物Brillia HALLで。