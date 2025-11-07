歌手でタレントの松田ゆう姫（37）が6日に放送されたTBS系「櫻井・有吉 THE夜会」（後9・50）にVTR出演した。親友を自宅に招待し、将来お店を持った際に提供しようと考えている料理の試食をお願いした。

この日は「真夜中なのに忙しい独身女性」と題して放送され、松田が出演。松田について、ナレーションで「みんなが寝静まる真夜中に夜な夜な本格料理を作る、ちょっと変わった生態の彼女」と紹介された。

今回は「自宅で作れるおつまみ真夜中クッキング」として3品を作った。松田は「いつかお店を開きたい」という夢があり、「手の凝ったことをやりすぎると回らなくなっちゃうから。前菜が出てくる飲み屋みたいなのがいい」と、現在は様々な料理に挑戦して準備を始めていた。

そのため、料理の試食に自宅に招いたのが親友の人気お笑いタレント・ヒコロヒー。「お店に関してはアドバイスが必要。絶対に」とし「これはいらないんじゃない?とかハッキリ言ってくれそう」と、ヒコロヒーに審査をお願いした。

そして、松田が用意した「ロースハム」「自家製ツナ」「ウフブルイエ」の3品をヒコロヒーは大絶賛していた。