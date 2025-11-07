日本ハムの石井一成内野手（３１）が、国内フリーエージェント（ＦＡ）権を行使することが６日、分かった。７日に必要書類を提出する。球団側も年俸大幅増での複数年契約を用意するなど、強く慰留されたことで熟考を重ねたが、他球団の評価を聞いてみたい気持ちが強く、宣言することを選んだ。推定年俸４０００万円は人的補償を伴わないＣランクとみられる。二遊間を守れる大型内野手は貴重で、複数球団が獲得に興味を示す可能性が高い。

新庄監督も高く評価する二塁手が、ＦＡ宣言を決断した。監督就任直後の２２年２月のキャンプ中、楽天との練習試合（金武）で４番に指名されると期待に応える右越え弾。今季も８月６日の西武戦（エスコン）で４番起用されると４打数４安打１打点と結果を出した。指揮官は飛ばす力を評価し、引っ張るバッティングを推奨。今季は自己最多タイの６発を全て右方向へ運んだ。

好調時に主軸を任されるだけでなく、２番や７番などのつなぎ役でも機能。今季だけで１〜９番の全打順を任された。強肩を生かした堅実な守備も魅力で、今季は二塁だけでの出場だったが、遊撃や三塁での経験も豊富でチーム事情に合わせられる柔軟性がある。新庄監督の常識にとらわれない采配の中で、多くの経験を積んできたことも大きな武器だ。

今後は他球団の評価を聞いた上で、再び熟考に入る。認められている宣言残留を含め、成長につながる道を選ぶ。

◆石井 一成（いしい・かずなり）１９９４年５月６日、栃木県生まれ。３１歳。作新学院では２年夏から３季連続で甲子園出場し、２年夏はベスト４、３年夏はベスト８。早大では１年春からリーグ戦に出場し、３年春に遊撃のベストナイン。４年時に主将も務めた。１６年ドラフト２位で日本ハムに入団。１７年に１２球団ルーキー一番乗りでプロ１号を放った。１８２センチ、８６キロ。右投左打。