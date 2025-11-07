女優の沢尻エリカ（３９）が、来年１月２０日開幕の舞台「ピグマリオン―ＰＹＧＭＡＬＩＯＮ―」（東京・東京建物Ｂｒｉｌｌｉａ ＨＡＬＬほか４都市、演出ニコラス・バーター氏）に主演することが６日、分かった。自身約２年ぶりの舞台出演となる。

「ピグマリオン―」は１９２５年にノーベル文学賞を受賞した、英作家ジョージ・バーナード・ショーの傑作喜劇が原作。映画「マイ・フェア・レディ」では、オードリー・ヘプバーンが主人公イライザを演じ、世界中を魅了。「２０世紀初頭の英語演劇の傑作」との呼び声も上がる作品だ。

沢尻は「こんな素敵な作品に出会えて感謝しております。全身全霊、心を込めて作っていきたいと思います」とコメントを寄せた。

イライザは、花屋で働くことを夢見る路上の花売り娘。「下町で花売りとして生きてきたのですが、教養を身につけ、自立した女性へと変わっていきます。イライザの成長ストーリーは作品の見どころ。注目していただけましたらうれしいです」とＰＲした。

女優として長きにわたって活躍してきたが、舞台デビューは昨年２月に上演された「欲望という名の電車」。舞台ならではの魅力を肌で感じたといい「生もので、キャストやスタッフ、そしてお客様が一つの空間で一緒にお芝居を作る特別な場所だと思ってます。映像では味わえない世界観、それをぜひ体験してもらいたいです」と呼びかけた。

１０月に、来年２月２７日公開の「＃拡散」（成田凌主演）で７年ぶりに映画出演することが発表されたばかり。２０２６年は「女優・沢尻」を目にする機会が増えそうだ。

〇…「Ａ．Ｂ．Ｃ―Ｚ」の橋本良亮（３２）が、上流階級家庭の長男フレディ・エインスフォードヒル役を務める。「素敵な俳優の皆さまとこの舞台に立てること、楽しみにしております。役柄としてはピュアでユーモアのある役。どんなフレディを演じられるのかが楽しみ」と期待。六角精児（６３）、池谷のぶえ（５４）、平田満（７２）ら豪華キャストが名を連ねた。